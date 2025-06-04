onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Dünyayı Koşturanlar: 13 Sporcu, 10 Şehir

etiket Dünyayı Koşturanlar: 13 Sporcu, 10 Şehir

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
04.06.2025 - 10:28

Bir top, bir pist, bir ring ve onları efsaneye dönüştüren şehirler.

Bazı şehirler sadece coğrafya değildir. Bazıları, çocukluk hayallerini büyütür, bir topu dünyaya yuvarlar, bir ringde yumruğu bütün bir ulusun sesi hâline getirir. O şehirlerin sokaklarında bir zamanlar koşan, terleyen, vazgeçmeyen çocuklar vardı. Onlar büyüdü, dünya onları tanıdı. Ama her zaman şehirlerinin izini taşıdılar.

İşte karşınızda, spora yön vermiş 13 efsane ve onlara ruh veren 10 şehir…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

🇧🇷 1. Rio de Janeiro – Pelé / Neymar / Ronaldo

🇧🇷 1. Rio de Janeiro – Pelé / Neymar / Ronaldo

Rio, sadece bir şehir değil, futbolla atan bir kalptir.

 Favelalarda başlayan hayaller, Maracanã’da efsaneleşti.

“Futbol güzel bir oyundur.” – Pelé

“Hayallerim için savaştım.” – Neymar

“Rio bana hayal etmeyi öğretti.” – Ronaldo

Rio’da Gezilecek Yerler:

Maracanã Stadyumu – Futbolun mabedi

Cristo Redentor (Kurtarıcı İsa Heykeli) – Şehre hâkim efsanevi simge

Sugarloaf Dağı (Pão de Açúcar) – Teleferikle muazzam manzara

Copacabana & Ipanema Plajları – Ritim, güneş ve samba

Pelé Müzesi (Santos yakınında) – Futbolun kralına adanmış

🇦🇷 2. Buenos Aires – Maradona / Messi

🇦🇷 2. Buenos Aires – Maradona / Messi

La Boca’nın renkli sokaklarında top koşturan çocuklardan biri, bir gün Barcelona’nın yıldızı oldu. Diğeri ise Napoli’yi unutulmaz yaptı.

“Topa âşıktım.” – Maradona

“Ruhum Buenos Aires’te kaldı.” – Messi

Gezilecek Yerler:

• La Bombonera Stadyumu – Boca Juniors’un evi, Maradona’nın mabedi

La Boca Mahallesi & Caminito – Renkli sokaklar, sokak futbolu

Plaza de Mayo – Şehrin tarihi ve politik kalbi

San Telmo Pazarı – Tangonun, antikanın ve Arjantin ruhunun durağı

Messi Mural (Rosario) – Messi’nin doğduğu şehirde duvar sanatı

🇷🇸 3. Belgrad – Novak Djokovic

🇷🇸 3. Belgrad – Novak Djokovic

Savaşın yorgun sokaklarından çıkan bir çocuk, kortların en dirayetli savaşçısı oldu.

“Zihinsel güç her şeydir.” -Djokovic

Gezilecek Yerler:

• Novak Tennis Center – Şampiyonun kendi tesisi

Kalemegdan Kalesi & Tuna-Sava manzarası

• St. Sava Katedrali – Avrupa’nın en büyük Ortodoks kiliselerinden

Skadarlija – Bohem sokaklar, geleneksel Sırp mutfağı

Ada Ciganlija – Şehir içi doğa, yürüyüş ve spor alanları

🇯🇲 4. Kingston – Usain Bolt

🇯🇲 4. Kingston – Usain Bolt

Jamaika ritmiyle koşan bir yıldırım: Usain Bolt. Pist onun oyun alanıydı.

“Yavaş başlarım… sonra uçmaya başlarım.”- Bolt

Gezilecek Yerler:

• National Stadium – Bolt’un dünyayı büyülediği pist

Bolt’s Tracks & Records – Kendi restoranı

Bob Marley Müzesi – Jamaika’nın müzikle iç içe ruhu

Devon House – Kolonyal mimaride dondurma molası

Hellshire Plajı – Egzotik Jamaika sahili deneyimi

🇨🇭 5. Basel – Roger Federer

🇨🇭 5. Basel – Roger Federer

Zarafet, denge, sessiz bir güç… Federer’in vuruşları Basel’in ruhunu taşır.

“Mükemmellik bir an değil, sürekli bir çabadır.”-Federer

 Gezilecek Yerler:

• St. Jakobshalle – Federer’in doğup büyüdüğü turnuva salonu

Basel Minster (Katedral) – Gotik manzaralar ve Ren Nehri terası

Tinguely Müzesi – İsviçre’nin sanat ve hareket müzesi

Eski Şehir (Altstadt) – Rönesans sokakları ve butik galeriler

Ren Nehri kıyısı & Mittlere Brücke – Şehir yürüyüşünün olmazsa olmazı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

🇺🇸 6. Akron – LeBron James

🇺🇸 6. Akron – LeBron James

Bir çocuğun basketbol topuyla çıktığı yolculuk, NBA tarihine yön verdi.

“Ben sadece basketbol oynamıyorum. Miras inşa ediyorum.”-Lebron

Gezilecek Yerler:

• I PROMISE School – LeBron’un açtığı ilham okulu

LeBron James Arena – Sporun kalbi

Stan Hywet Hall & Gardens – ABD tarihinin zarif malikanesi

Akron Art Museum – Modern sanata dokunuş

Cuyahoga Valley National Park – Doğa, yürüyüş ve huzur

🇵🇭 7. Manila – Manny Pacquiao

🇵🇭 7. Manila – Manny Pacquiao

Yumruklar sadece rakibe değil, yoksulluğa, çaresizliğe atılır bazen. Pacquiao öyle yaptı.

“Fakirlikten geldim. Ama kalbim zengindi.”-Pacquigo

Gezilecek Yerler:

• Wild Card Gym (veya Pacman Gym) – Boks tarihine tanıklık

Intramuros (Eski Manila) – Kolonyal duvarlarla çevrili tarih

San Agustin Kilisesi – UNESCO mirası

Manila Katedrali – Filipin Katolik mirası

Baywalk & Manila Bay Gün Batımı – Asya’nın en romantik manzaralarından

🇸🇪 8. Malmö – Zlatan Ibrahimović

🇸🇪 8. Malmö – Zlatan Ibrahimović

Göçmen mahallesinde doğdu. Kendi adını markaya çevirdi.

“Ben tanrıyım, mütevazı olamam.”-Ibrahimovic

Gezilecek Yerler:

• Zlatan Ibrahimović Heykeli (Malmö)

• Turning Torso – İsveç’in en ikonik modern yapısı

Gamla Väster & Lilla Torg – Malmö’nün tarihi ve gastronomik kalbi

Malmö Stadyumu – Futbolun yükseliş hikâyesi

Vasa Müzesi & Gamla Stan (Stockholm) – Eğer rota Stockholm ise…

🇳🇱 9. Rotterdam – Max Verstappen

🇳🇱 9. Rotterdam – Max Verstappen

Hızın dili varsa, Verstappen o dili Rotterdam’da öğrendi.

“Hız benim dilim, yarış benim dinim.”-Verstappen

Gezilecek Yerler:

• Erasmusbrug (Erasmus Köprüsü) – Modern Rotterdam’ın sembolü

F1 Racing Experience Rotterdam – Simülasyon alanı

Markthal Rotterdam – Mimarî harika ve dünya mutfağı

Kunsthal & Boijmans Müzesi – Sanatla iç içe bir yarış şehri

Rotterdam Limanı Turu – Avrupa’nın en büyüklerinden

🇹🇷 10. İstanbul – Naim Süleymanoğlu

🇹🇷 10. İstanbul – Naim Süleymanoğlu

Minik dev adam. Tüm dünyanın saygı duyduğu Türk efsanesi.

“Küçük bedenim büyük işler yapabilir.”-Süleymanoğlu

Gezilecek Yerler:

• Edirnekapı Mezarlığı (Anıt Mezarı)

• Atatürk Olimpiyat Stadı – Türkiye sporunun görkemli sahnesi

Haliç Tersaneleri & Spor Salonu Alanları – Halter ruhuna uygun duraklar

Ayasofya & Sultanahmet Camii – Şehir kimliğinin özeti

Kapalıçarşı & Mısır Çarşısı – İstanbul’un gücünü ve mirasını yansıtan yerler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şehirler yalnızca binalar değil, hayatların izidir.

Şehirler yalnızca binalar değil, hayatların izidir.

Sporcuların hikâyeleri şehirleri anlatır, şehirlerse bu hikâyelere sonsuzluk katar. Belki senin şehrinde de bir efsane doğuyordur. 

Ya da… sensin o efsane?

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Cem Kınay
Cem Kınay
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam