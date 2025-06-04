Dünyayı Koşturanlar: 13 Sporcu, 10 Şehir
Bir top, bir pist, bir ring ve onları efsaneye dönüştüren şehirler.
Bazı şehirler sadece coğrafya değildir. Bazıları, çocukluk hayallerini büyütür, bir topu dünyaya yuvarlar, bir ringde yumruğu bütün bir ulusun sesi hâline getirir. O şehirlerin sokaklarında bir zamanlar koşan, terleyen, vazgeçmeyen çocuklar vardı. Onlar büyüdü, dünya onları tanıdı. Ama her zaman şehirlerinin izini taşıdılar.
İşte karşınızda, spora yön vermiş 13 efsane ve onlara ruh veren 10 şehir…
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🇧🇷 1. Rio de Janeiro – Pelé / Neymar / Ronaldo
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🇦🇷 2. Buenos Aires – Maradona / Messi
🇷🇸 3. Belgrad – Novak Djokovic
🇯🇲 4. Kingston – Usain Bolt
🇨🇭 5. Basel – Roger Federer
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🇺🇸 6. Akron – LeBron James
🇵🇭 7. Manila – Manny Pacquiao
🇸🇪 8. Malmö – Zlatan Ibrahimović
🇳🇱 9. Rotterdam – Max Verstappen
🇹🇷 10. İstanbul – Naim Süleymanoğlu
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Şehirler yalnızca binalar değil, hayatların izidir.
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