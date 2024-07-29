Dünyanın Şimdiye Kadar Yaşadığı 12 Büyük Finansal Devrim
Dünyanın Şimdiye Kadar Yaşadığı 12 Büyük Finansal Devrim
Finansal devrimlerle birlikte ekonomide birçok değişim olmuştur. Küreselleşmenin temellerini atan devrimlerle birlikte daha büyük devrimler yaşanmıştır. Ticarette, yaşamda kökten değişimler olmuştur. Gelin hep beraber bu dönem noktaların bakalım ve inceleyelim!
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1. Paranın icadı
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2. Bankaların oluşması
3. Çek ve senetlerin kullanılmaya başlanması
4. Borsa ve hisse senetlerin oluşturulması
5. Modern bankacılık sistemine geçiş
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6. Sanayi devriminin etkisi
7. Altın standart sisteminin kurulması
8. Bretton Woods sistemine geçiş yapılması
9. Kredi kartı kullanımının başlaması
10. İnternet bankacılığının kurulması
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13. Nas!
14. Kara Para - Gri Liste