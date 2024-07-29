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Dünyanın Şimdiye Kadar Yaşadığı 12 Büyük Finansal Devrim

etiket Dünyanın Şimdiye Kadar Yaşadığı 12 Büyük Finansal Devrim

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 14:01

Finansal devrimlerle birlikte ekonomide birçok değişim olmuştur. Küreselleşmenin temellerini atan devrimlerle birlikte daha büyük devrimler yaşanmıştır. Ticarette, yaşamda kökten değişimler olmuştur. Gelin hep beraber bu dönem noktaların bakalım ve inceleyelim!

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1. Paranın icadı

1. Paranın icadı

En başa dönerek ilerleyelim. MÖ 600 civarında Lidya'da büyük bir şey icar edildi. İlk madeni paranın icadı ile birlikte ticaret kolay hale geldi, ekonominin büyümesi hızlandı. Altın ve gümüşten yapılan bu paraları büyük bir devrimdir.

2. Bankaların oluşması

2. Bankaların oluşması

Biraz tarihi ilerletelim ve ortaçağa merhaba diyelim. İtalya'da bankacılığın temelleri atılmıştır. Ticari işlemleri finanse etmek, kredi vermek gibi işlemler yapan banka sistemi finansal bir devrimdir.

3. Çek ve senetlerin kullanılmaya başlanması

3. Çek ve senetlerin kullanılmaya başlanması

Yine ortaçağda Orta Doğu ve Avrupa'da çek ve senet kullanılmaya başlanmıştır. Para taşımanın riskini azaltmak için böyle bir işleme geçilmiştir. Böylece ticareti güvenliği artmış ve ticaret hızlanmış oldu.

4. Borsa ve hisse senetlerin oluşturulması

4. Borsa ve hisse senetlerin oluşturulması

1600'lerde Hollanda'da ilk borsa kurulmuştur. Amsterdam Borsası, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin halka arzı ile kurulmuştur. Piyasanın takibin sağlanması adına önemli bir kuruluştur.

5. Modern bankacılık sistemine geçiş

5. Modern bankacılık sistemine geçiş

Ortaçağda atılan temeller 18. yüzyılda iyice geliştirilmiştir. İngiltere Bankası'nın kurulması ile birlikte ekonomide istikrar ve büyüme yaşanmıştır. Hem güvenlik sağlanmış hem de hızlı finansal işlemlerin yapılması sağlanmıştır.

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6. Sanayi devriminin etkisi

6. Sanayi devriminin etkisi

Adı üzerinde devrim! Finansal alanda da etkisi büyük... 18-19.yüzyılda İngiltere, Avrupa ve Amerika'da gerçekleşen bu devrim beraberinde sermayeye olan gereksinimi arttırmıştır. Bu yüzden finansal sistemlerde hızlı değişimler yaşanmıştır.

7. Altın standart sisteminin kurulması

7. Altın standart sisteminin kurulması

Geçici bir sistem olmasına rağmen finansal açıdan devrim niteliğindedir. 19-20.yüzyılda dünya genelinde altına dayalı para birimlerinin olduğu bir sistemdir. Uluslararası ticareti önemli ölçüde etkilemiştir. 20.yüzyılın sonunda ise sistem terk edilmiştir.

8. Bretton Woods sistemine geçiş yapılması

8. Bretton Woods sistemine geçiş yapılması

Bir diğer sistem 1944'te oluşturulmuştur. ABD'de oluşturulan bu sistem 2.Dünya Savaşı sonrası kurulmuştur. Doların altına sabitlenmesi, diğer para birimlerinin de dolara sabitlenmesi istenmiştir. Böylece uluslararası ticarette düzenleme yapılmıştır.

9. Kredi kartı kullanımının başlaması

9. Kredi kartı kullanımının başlaması

1950'lerde ABD'de ilk modern kredi kartları kullanılmaya başlanmıştır. Tüketicinin kredilerini yaygınlaştırıp ticareti daha kolay hale getiren bir devrimdir. Alımların kolaylaşması ve finansal işlemlerin kolaylaşması adına büyük bir devrimdir.

10. İnternet bankacılığının kurulması

10. İnternet bankacılığının kurulması

1980-1990'larda dünyanın genelinde internet bankacılığı kullanılmaya başlanmıştır. Bu devrim ile birlikte finansal işlemler kolaylaştı ve bankacılık işlemleri daha kolay halledilmeye başlanmıştır.

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11. Globelleşmenin yaşanması

11. Globelleşmenin yaşanması

Sermaye hareketlerinin serbest hale gelmesi ve piyasaların birleşmesi hızlanmıştır. Küresel ekonomi gelişmiştir ve uluslararası ticaret hızlanmıştır. Artık tüm dünya ekonomik açıdan birbirine bağlı bir durumdadır.

12. Kripto paraların oluşması

12. Kripto paraların oluşması

2009 yılında gerçekleşen bu devrim tüm dünyayı kapsamaktadır. Bitcoin'in icadı ile birlikte merkezi olmayan dijital para birimleri oluşmuştur. Finansal işlemler daha şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Ekonomik sistemlerin evriminde kritik bir rol oynar.

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