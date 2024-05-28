Dünyanın En Pahalı Pasaportları Listesinde Türkiye İlk Sıraya Yükseldi: İşte En Pahalı Pasaportlar!

Dünya küreselleşse de sınırlarını koruyan ülkelerin, bu sınırlarını aşmak için pasaport olmazsa olmaz. Bu değerli belgenin bir de bedeli var. Pasaportlar her ülkede fiyatlarıyla merak konusu oluyor. Bakalım hangi ülkenin vatandaşı pasaporta ne kadar ödüyor? Dünyanın en pahalı pasaportları sıralamasında Türkiye, bu yıl ilk defa zirveye çıkıyor.