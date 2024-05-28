Dünyanın En Pahalı Pasaportları Listesinde Türkiye İlk Sıraya Yükseldi: İşte En Pahalı Pasaportlar!
Dünyanın En Pahalı Pasaportları Listesinde Türkiye İlk Sıraya Yükseldi: İşte En Pahalı Pasaportlar!
Dünya küreselleşse de sınırlarını koruyan ülkelerin, bu sınırlarını aşmak için pasaport olmazsa olmaz. Bu değerli belgenin bir de bedeli var. Pasaportlar her ülkede fiyatlarıyla merak konusu oluyor. Bakalım hangi ülkenin vatandaşı pasaporta ne kadar ödüyor? Dünyanın en pahalı pasaportları sıralamasında Türkiye, bu yıl ilk defa zirveye çıkıyor.
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Pasaport, fiyatlarının en pahalı olduğu ülkeler belli oldu.
Türkiye pasaportu, bu yıl dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 1. oldu. Türkiye'de 10 yıllık pasaport almanın maliyeti 8 bin 623,30 TL olurken, dolar bazında 268 dolara denk geliyor.
Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde ikinci sırada Meksika var. 10 yıllık Meksika pasaportu 234 dolar seviyesinde bulunuyor.
Dünyanın en pahalı üçüncü pasaportu 228 dolar maliyetiyle Avustralya'nın.
4. sırada 167 dolarla ABD pasaportu yer alıyor.
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128 dolarla Yeni Zelanda dünyanın en pahalı beşinci pasaportuna sahip oluyor.
Dünyanın en güçlü pasaportlarından olan Almanya'da 10 yıllık pasaportun maliyeti 41 dolar olurken, Japonya'da 10 yıllık pasaport maliyeti 115 dolar.
Fransa'da 10 yıllık pasaportun maliyeti 94 dolar olurken, İtalya'da 126 dolar, İspanya'da 33 dolar, Singapur'da da 53 dolar seviyesinde görülüyor.
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