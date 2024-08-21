Dünyanın En Köklü Uygarlıklarından Olan Mısır’ın Para Birimi Mısır Lirası Hakkında 11 İlginç Bilgi
Dünyanın En Köklü Uygarlıklarından Olan Mısır’ın Para Birimi Mısır Lirası Hakkında 11 İlginç Bilgi
Mısır deyince aklınıza sadece piramitler ve firavunlar mı geliyor? O zaman Mısır’ın para birimi olan Mısır Lirası (EGP) hakkında bilmeniz gereken bu 11 ilginç bilgiye göz atın! Belki de sıradaki seyahatinizde birkaç Mısır Lirası cebinizde olur, kim bilir?
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1. Mısır Lirası'nın tarihi!
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2. Mısır Lirası'nın uluslararası kısaltması EGP’dir.
3. Mısır Lirası banknotları...
4. Mısır Lirası'nın madeni paraları ise 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira olarak bulunur.
5. Mısır Lirası, dalgalı bir kur rejimine sahip.
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6. Mısır Lirası'nın basımı ve kontrolü, Mısır Merkez Bankası tarafından yapılır.
7. Mısır Lirası banknotlarının üzerinde ünlü tarihi figürler ve Mısır’ın önemli yapıları bulunur.
8. Son yıllarda Mısır, para biriminde modernizasyon sürecine girdi.
9. Mısır’da döviz kurları resmi ve gayri resmi olarak iki farklı piyasada işlem görebilir.
10. Mısır, turizm açısından oldukça popüler bir ülke.
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