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Dünyanın En Köklü Uygarlıklarından Olan Mısır’ın Para Birimi Mısır Lirası Hakkında 11 İlginç Bilgi

etiket Dünyanın En Köklü Uygarlıklarından Olan Mısır’ın Para Birimi Mısır Lirası Hakkında 11 İlginç Bilgi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 14:01

Mısır deyince aklınıza sadece piramitler ve firavunlar mı geliyor? O zaman Mısır’ın para birimi olan Mısır Lirası (EGP) hakkında bilmeniz gereken bu 11 ilginç bilgiye göz atın! Belki de sıradaki seyahatinizde birkaç Mısır Lirası cebinizde olur, kim bilir?

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1. Mısır Lirası'nın tarihi!

1. Mısır Lirası'nın tarihi!

Mısır Lirası, 1834 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mısır’ın resmi para birimi olarak kabul edildi. O dönemde hem Osmanlı Lirası hem de Mısır Lirası kullanılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde, farklı bölgelerde farklı para birimlerinin kullanılması oldukça yaygın. Mısır Lirası da bu dönemde Mısır ekonomisinin temel taşı haline geldi ve zamanla bağımsız bir kimlik kazanıyor.

2. Mısır Lirası'nın uluslararası kısaltması EGP’dir.

2. Mısır Lirası'nın uluslararası kısaltması EGP’dir.

Sembolü ise ₤ işaretine benzer, yani LE veya E£ olarak yazılır. LE, Fransızca “Livre Égyptienne” ifadesinin kısaltması. Bu sembol ve kısaltmalar, uluslararası döviz piyasalarında Mısır Lirası'nı tanımlamak için kullanılır. Birçok turist ve yabancı yatırımcı, Mısır Lirası'nın bu sembol ve kısaltmaları sayesinde kolayca tanıyabilir ve Mısır ekonomisine dair bilgi sahibi olabilir.

3. Mısır Lirası banknotları...

3. Mısır Lirası banknotları...

Mısır Lirası banknotları 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 EGP olmak üzere farklı değerlerde bulunur. Her bir banknot, Mısır’ın zengin kültürel ve tarihi mirasını yansıtır. Örneğin, 50 EGP banknotunda ünlü Ramses II heykeli yer alırken, 100 EGP banknotunda Kahire’nin ikonik camilerinden biri olan Sultan Hasan Camii bulunur. Banknotların tasarımı, Mısır’ın tarihini ve kültürünü yaşatmak için büyük bir özenle seçilmiş.

4. Mısır Lirası'nın madeni paraları ise 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira olarak bulunur.

4. Mısır Lirası'nın madeni paraları ise 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira olarak bulunur.

Bu madeni paraların üzerinde de antik Mısır’a ait semboller yer alır. Örneğin, 50 kuruşluk madeni paranın üzerinde ünlü Mısır Kraliçesi Nefertiti’nin profili yer alırken, 1 liralık madeni parada ise İslam sanatından esinlenmiş motifler bulunur.

5. Mısır Lirası, dalgalı bir kur rejimine sahip.

5. Mısır Lirası, dalgalı bir kur rejimine sahip.

Bu nedenle değeri döviz piyasalarına göre değişiklik gösterebilir. Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar nedeniyle EGP’nin değeri de inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Özellikle 2016 yılında Mısır hükümetinin aldığı kararla, Mısır Lirası serbest bırakıldı ve döviz kuru piyasa koşullarına göre belirlenmeye başladı. Bu, ülke ekonomisi üzerinde büyük bir etki yarattı ve Mısır Lirası'nın değerinde büyük değişikliklere neden oldu.

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6. Mısır Lirası'nın basımı ve kontrolü, Mısır Merkez Bankası tarafından yapılır.

6. Mısır Lirası'nın basımı ve kontrolü, Mısır Merkez Bankası tarafından yapılır.

Banka, para politikalarını ve döviz rezervlerini yönetir. 1961 yılında kurulan Mısır Merkez Bankası, Mısır ekonomisinin istikrarını sağlamak ve para politikasını yönlendirmek amacıyla faaliyet göstermekte. Banka, ayrıca ülkenin finansal sisteminin denetimini de üstlenir ve ekonomik kalkınma için gerekli olan mali politikaları belirler.

7. Mısır Lirası banknotlarının üzerinde ünlü tarihi figürler ve Mısır’ın önemli yapıları bulunur.

7. Mısır Lirası banknotlarının üzerinde ünlü tarihi figürler ve Mısır’ın önemli yapıları bulunur.

Örneğin, 100 EGP banknotunda ünlü Sultan Hasan Camii’ni görebilirsiniz. Ayrıca, 50 EGP banknotunda Mısır’ın antik dönem krallarından biri olan Ramses II’nin heykeli yer alır. Bu figürler ve yapılar, Mısır'ın zengin tarihini ve kültürel mirasını yansıtarak, banknotlara hem sanatsal bir değer hem de tarihsel bir derinlik kazandırır.

8. Son yıllarda Mısır, para biriminde modernizasyon sürecine girdi.

8. Son yıllarda Mısır, para biriminde modernizasyon sürecine girdi.

2020 yılında, Mısır Merkez Bankası yeni polimer banknotlar basmaya başladı. Bu banknotlar daha dayanıklı ve çevre dostu. Polimer banknotlar, kağıt banknotlara göre daha uzun ömürlüdür ve sahteciliği önlemek amacıyla gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip.

9. Mısır’da döviz kurları resmi ve gayri resmi olarak iki farklı piyasada işlem görebilir.

9. Mısır’da döviz kurları resmi ve gayri resmi olarak iki farklı piyasada işlem görebilir.

Özellikle turistler ve iş insanları, kara borsadan döviz bozdurma yoluna başvurabilir. Kara borsa, resmi döviz kurlarının dışındaki piyasada daha avantajlı kurlar sunabilir. Ancak bu durum, yasa dışı olduğu için riskler de taşır. Mısır hükümeti, kara borsayı engellemek ve döviz piyasalarını düzenlemek için çeşitli önlemler almaktadır. Bu durum, Mısır ekonomisinin karmaşıklığını ve döviz piyasalarının dinamik yapısını gözler önüne serer.

10. Mısır, turizm açısından oldukça popüler bir ülke.

10. Mısır, turizm açısından oldukça popüler bir ülke.

Turistler genellikle dolar veya euro kullanmayı tercih etse de, yerel alışverişlerde Mısır Lirası kullanmak daha avantajlı olabilir. Mısır'ın turistik bölgelerinde birçok işletme, yabancı para birimlerini kabul ederken, yerel para birimiyle yapılan ödemeler genellikle daha iyi fiyatlar sunar. Bu durum, turistlerin Mısır Lirası kullanarak daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmelerini sağlar.

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11. Mısır’da halk arasında Mısır Lirası için kullanılan yaygın terimler arasında “geneih” ve “irsh” yer alır.

11. Mısır’da halk arasında Mısır Lirası için kullanılan yaygın terimler arasında “geneih” ve “irsh” yer alır.

Geneih, liranın yerel adı ; irsh ise kuruş anlamına gelir. Bu terimler, günlük hayatta sıkça kullanılır ve Mısır'ın para birimiyle ilgili iletişimde önemli bir rol oynar. Mısır'da yaşayan veya ziyaret eden yabancıların, bu yerel terimleri öğrenmesi, yerel halkla daha iyi iletişim kurmalarına ve günlük işlemlerini daha kolay halletmelerine yardımcı olabilir.

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