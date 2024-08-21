Dünyanın En Köklü Uygarlıklarından Olan Mısır’ın Para Birimi Mısır Lirası Hakkında 11 İlginç Bilgi

Sembolü ise ₤ işaretine benzer, yani LE veya E£ olarak yazılır. LE, Fransızca “Livre Égyptienne” ifadesinin kısaltması. Bu sembol ve kısaltmalar, uluslararası döviz piyasalarında Mısır Lirası'nı tanımlamak için kullanılır. Birçok turist ve yabancı yatırımcı, Mısır Lirası'nın bu sembol ve kısaltmaları sayesinde kolayca tanıyabilir ve Mısır ekonomisine dair bilgi sahibi olabilir.