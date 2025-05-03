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Dünyanın En İyi Aperitifinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı İkilisinin Sohbetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dünyanın En İyi Aperitifinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı İkilisinin Sohbetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.05.2025 - 17:47

Sosyal mecraların kendine münhasır platformu Twitter’da bakalım bugün kimler etkileşimlerin odağındaymış? Her an her konuyu mizaha dökebilen Twitter kullanıcıları bir başka. Öyle ki, esprileriyle diğer platformlara da konu olabiliyorlar. Şimdiyse haftanın favori günü Cumartesi gününün viral tweetleriyle karşınızdayız. 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Nadide bi’ parça 👇

Nadide bi’ parça 👇
twitter.com

İnsan kendini değerli hissediyor 🥲

Bi’ tepsi öyle bir yenir ki…

Bi’ tepsi öyle bir yenir ki…
twitter.com

Yalnız değilsin…

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Hepimizin muhtemel düğün 👇

Farklı kültürler, farklı hayatlar 👇

👇

👇
twitter.com

“Sydneycim ama sana sarı yapamayız, sarı yanar”

Tetiklendik 👇

Tetiklendik 👇
twitter.com
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Bizziko 👇

Bizziko 👇
twitter.com

Hayatın güzel olduğu zamanlar…

Hayatın güzel olduğu zamanlar…
twitter.com

Yarın görüşmek üzere ✌️

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Arwen

İsmail Yk’nın 20 yıl sonra bile hâlâ aynı görünmesi peki? Dondurucuda mı yaşıyorsun kardeş, gamsız mısın yoksa? ✊