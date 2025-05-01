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Bazı Rafine Zevklerden Küçük Besleme Tipi Saç Modasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bazı Rafine Zevklerden Küçük Besleme Tipi Saç Modasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.05.2025 - 17:39

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım Mayıs ayının ilk gününün son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Yakışmış ya. Sen ona bak!

Yakışmış ya. Sen ona bak!
twitter.com

Güven hissi veriyor.

Güven hissi veriyor.
twitter.com

İkide sıfır diyorsun...

İkide sıfır diyorsun...
twitter.com

Şuna bir çözüm bulunsun!

Şuna bir çözüm bulunsun!
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Gaziantwerp

Gaziantwerp
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Gönlü bolmuş...

Gönlü bolmuş...
twitter.com

Ekonomi psikolojileri de bozdu...

Ekonomi psikolojileri de bozdu...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bitmez!

Bitmez!
twitter.com

Albino trileçe...

Albino trileçe...
twitter.com
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Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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