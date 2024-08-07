Dünyanın En İnce Beline Sahip 86 Yaşındaki Kadın Günün 23 Saati Korse Giyiyor!
Dünyanın En İnce Beline Sahip 86 Yaşındaki Kadın Günün 23 Saati Korse Giyiyor!
Dünyanın birbirinden acayip rekorları var, orası kesin. 86 yaşındaki Cathie Jung da dünyanın en ince belli insanı olma ünvanına sahip. 25 yıldır dünyanın en ince belli insanı olan Jung, günün 23 saati korse takıyor.
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Dünyanın en ince beline sahip kadınıyla tanışın!
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1940'lı ve 50'li yılların kum saati görüntüsü, bugünlerde Kim Kardashian gibi ünlülerin 'ince bel' konseptini yeniden canlandırmasıyla gündem oldu.
25 yıldır bu rekorun sahibi olan Jung ise ince belinden vazgeçmemek için günün 23 saatinde korsesini giyiyor.
62 yaşından beri ince bel takıntısı olan Jung, ilk korsesini 18 yaşındayken aldığını belirtiyor. 30'lu yaşlara gelene kadar ise korsesini sürekli giymeye karar vermiş!
Peki dünyanın en ince belinin ölçüsü ne kadar?
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