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Dünyanın En İnce Beline Sahip 86 Yaşındaki Kadın Günün 23 Saati Korse Giyiyor!

Dünyanın En İnce Beline Sahip 86 Yaşındaki Kadın Günün 23 Saati Korse Giyiyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.08.2024 - 11:08

Dünyanın birbirinden acayip rekorları var, orası kesin. 86 yaşındaki Cathie Jung da dünyanın en ince belli insanı olma ünvanına sahip. 25 yıldır dünyanın en ince belli insanı olan Jung, günün 23 saati korse takıyor.

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Dünyanın en ince beline sahip kadınıyla tanışın!

Dünyanın en ince beline sahip kadınıyla tanışın!

86 yaşındaki Cathie Jung, bu ünvanın tam 25 yıldır sahibi. İlk kez 1999 yılında dünyanın en ince bel ölçüsü rekoru kırarak adından söz ettiren Jung, aradan geçen 25 yılda bu ünvanını kimseye kaptırmadı.

1940'lı ve 50'li yılların kum saati görüntüsü, bugünlerde Kim Kardashian gibi ünlülerin 'ince bel' konseptini yeniden canlandırmasıyla gündem oldu.

1940'lı ve 50'li yılların kum saati görüntüsü, bugünlerde Kim Kardashian gibi ünlülerin 'ince bel' konseptini yeniden canlandırmasıyla gündem oldu.

Her ne kadar bugünlerde pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu görüntünün sağlıksız olduğunu düşünse de, sevenleri de var gördüğünüz gibi.

25 yıldır bu rekorun sahibi olan Jung ise ince belinden vazgeçmemek için günün 23 saatinde korsesini giyiyor.

25 yıldır bu rekorun sahibi olan Jung ise ince belinden vazgeçmemek için günün 23 saatinde korsesini giyiyor.

Korsesini çıkarttığı o bir saat ise sadece banyo yaptığı zaman. Belini yıkamak için korsesini çıkaran kadın, başka hiçbir zaman korsesinden vazgeçmiyor.

62 yaşından beri ince bel takıntısı olan Jung, ilk korsesini 18 yaşındayken aldığını belirtiyor. 30'lu yaşlara gelene kadar ise korsesini sürekli giymeye karar vermiş!

62 yaşından beri ince bel takıntısı olan Jung, ilk korsesini 18 yaşındayken aldığını belirtiyor. 30'lu yaşlara gelene kadar ise korsesini sürekli giymeye karar vermiş!

Peki dünyanın en ince belinin ölçüsü ne kadar?

Peki dünyanın en ince belinin ölçüsü ne kadar?

Jung, korse takmaya başlamadan önce belinin 26 inç, yani yaklaşık 66 santimetre olduğunu iddia ediyor. 25 yıldır giyilen korse sayesinde ise bel ölçüsünün 21 inç, yani yaklaşık 53 santimetre olduğu biliniyor!

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