onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu: Zirve Değişmedi

Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu: Zirve Değişmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.01.2025 - 15:11

Uluslararası markalar sürekli birbirleriyle kıyaslanıyor. Kullanıcıların yorumları hep bir spekülasyona dönüşüyor ve kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Ancak bir de uluslararası kuruluşların tescilli incelemeleri var. Bunlar da biraz daha objektif bir bakış açısı sunabiliyor. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance da 'Global500 - Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025' raporunu yayımladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uluslararası markaları karşılaştıran Brand Finance, "Global500 - Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" raporunu yayımladı.

Uluslararası markaları karşılaştıran Brand Finance, "Global500 - Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" raporunu yayımladı.

5.sırada Walmart var. Walmart 137.2 Milyar Dolarlık değeri ile bu listeye girebildi.

5.sırada Walmart var. Walmart 137.2 Milyar Dolarlık değeri ile bu listeye girebildi.

Birçok alanda hizmet veren Amazon da zirveye yakın bir noktalarda yer alıyor. 356.4 milyar Dolar ile Amazon dördüncü sırada.

Birçok alanda hizmet veren Amazon da zirveye yakın bir noktalarda yer alıyor. 356.4 milyar Dolar ile Amazon dördüncü sırada.

İnternet dünyasında ya da diğer hizmetleriyle Google artık birçok kişinin eli ayağı konumunda. 413 milyar Dolarlık değer ile Google üçüncü sırada yer alıyor.

İnternet dünyasında ya da diğer hizmetleriyle Google artık birçok kişinin eli ayağı konumunda. 413 milyar Dolarlık değer ile Google üçüncü sırada yer alıyor.

İkinci sırada ise Microsoft bulunuyor. Microsoft'un 461.1 milyar Dolar ile zirvenin en yakın takipçisi olmayı sürdürüyor.

İkinci sırada ise Microsoft bulunuyor. Microsoft'un 461.1 milyar Dolar ile zirvenin en yakın takipçisi olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zirve değişmedi. Apple da 574.5 milyar Dolar ile listenin en tepesinde yer büyük bir farkla yer aldı.

Zirve değişmedi. Apple da 574.5 milyar Dolar ile listenin en tepesinde yer büyük bir farkla yer aldı.

Diğer şirketlerin yer aldığı ilk 20 ise şu şekilde:

Diğer şirketlerin yer aldığı ilk 20 ise şu şekilde:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın