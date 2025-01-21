Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu: Zirve Değişmedi
Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu: Zirve Değişmedi
Uluslararası markalar sürekli birbirleriyle kıyaslanıyor. Kullanıcıların yorumları hep bir spekülasyona dönüşüyor ve kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Ancak bir de uluslararası kuruluşların tescilli incelemeleri var. Bunlar da biraz daha objektif bir bakış açısı sunabiliyor. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance da 'Global500 - Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025' raporunu yayımladı.
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Uluslararası markaları karşılaştıran Brand Finance, "Global500 - Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" raporunu yayımladı.
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5.sırada Walmart var. Walmart 137.2 Milyar Dolarlık değeri ile bu listeye girebildi.
Birçok alanda hizmet veren Amazon da zirveye yakın bir noktalarda yer alıyor. 356.4 milyar Dolar ile Amazon dördüncü sırada.
İnternet dünyasında ya da diğer hizmetleriyle Google artık birçok kişinin eli ayağı konumunda. 413 milyar Dolarlık değer ile Google üçüncü sırada yer alıyor.
İkinci sırada ise Microsoft bulunuyor. Microsoft'un 461.1 milyar Dolar ile zirvenin en yakın takipçisi olmayı sürdürüyor.
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Zirve değişmedi. Apple da 574.5 milyar Dolar ile listenin en tepesinde yer büyük bir farkla yer aldı.
Diğer şirketlerin yer aldığı ilk 20 ise şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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