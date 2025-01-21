Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu: Zirve Değişmedi

Uluslararası markalar sürekli birbirleriyle kıyaslanıyor. Kullanıcıların yorumları hep bir spekülasyona dönüşüyor ve kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Ancak bir de uluslararası kuruluşların tescilli incelemeleri var. Bunlar da biraz daha objektif bir bakış açısı sunabiliyor. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance da 'Global500 - Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025' raporunu yayımladı.