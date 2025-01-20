Yeni Haftaya Ekonomide Pozitif Başlangıç: 20 Ocak'ta Borsa, Döviz ve Altında Neler Oluyor?
Yeni Haftaya Ekonomide Pozitif Başlangıç: 20 Ocak'ta Borsa, Döviz ve Altında Neler Oluyor?
Haftanın ilk günü geride kalırken, piyasalar oldukça hareketliydi! 20 Ocak Pazartesi, borsadaki yükselişle umut verdi, döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik ise yatırımcıların dikkatini çekti. Günün kapanışında, haftanın geri kalanında bizi nelerin beklediğini anlamak için şimdi tam zamanı!
İşte günün öne çıkan ekonomik gelişmeleri…
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Borsa İstanbul (BIST 100) güne oldukça enerjik başladı.
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Geçtiğimiz haftayı yüzde 1,13’lük bir artışla kapatan endeks, yükseliş ivmesini sürdürüyor.
Bu pozitif havayı en çok hissettiren sektörlerin başında bankacılık geliyor.
Döviz kurlarında ise geçen haftanın hareketli havası aynen devam ediyor.
Euro/TL yüzde 1,71 oranında bir sıçramayla 37,0307 seviyesine ulaştı.
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Altın piyasası da yeni haftaya pozitif bir giriş yapıyor.
Cumhuriyet altını, serbest piyasada 20.105,00 TL alış ve 20.236,00 TL satış fiyatıyla yeni haftaya merhaba dedi.
Petrol ve faiz tarafında ise farklı bir tablo karşımıza çıkıyor.
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