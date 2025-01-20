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Yeni Haftaya Ekonomide Pozitif Başlangıç: 20 Ocak'ta Borsa, Döviz ve Altında Neler Oluyor?

etiket Yeni Haftaya Ekonomide Pozitif Başlangıç: 20 Ocak'ta Borsa, Döviz ve Altında Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 18:23 Son Güncelleme: 20.01.2025 - 18:26

Haftanın ilk günü geride kalırken, piyasalar oldukça hareketliydi! 20 Ocak Pazartesi, borsadaki yükselişle umut verdi, döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik ise yatırımcıların dikkatini çekti. Günün kapanışında, haftanın geri kalanında bizi nelerin beklediğini anlamak için şimdi tam zamanı! 

İşte günün öne çıkan ekonomik gelişmeleri…

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Borsa İstanbul (BIST 100) güne oldukça enerjik başladı.

Borsa İstanbul (BIST 100) güne oldukça enerjik başladı.

Endeks, yüzde 0,58 oranında artarak 10.035,76 puana ulaştı ve yeni haftaya umut dolu bir adım attı.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 1,13’lük bir artışla kapatan endeks, yükseliş ivmesini sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 1,13’lük bir artışla kapatan endeks, yükseliş ivmesini sürdürüyor.

Bu pozitif havayı en çok hissettiren sektörlerin başında bankacılık geliyor.

Bu pozitif havayı en çok hissettiren sektörlerin başında bankacılık geliyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 gibi hatırı sayılır bir değer kazandı. Holding sektörü de geri kalmadı; yüzde 0,50’lik bir artışla dikkatleri üzerine çekti.

Döviz kurlarında ise geçen haftanın hareketli havası aynen devam ediyor.

Döviz kurlarında ise geçen haftanın hareketli havası aynen devam ediyor.

Dolar/TL, yüzde 0,33 artışla 35,5635 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL yüzde 1,71 oranında bir sıçramayla 37,0307 seviyesine ulaştı.

Euro/TL yüzde 1,71 oranında bir sıçramayla 37,0307 seviyesine ulaştı.

Paritede de yükseliş görüldü; Euro/Dolar yüzde 1,24 artışla 1,0400 seviyesine tırmanıyor.

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Altın piyasası da yeni haftaya pozitif bir giriş yapıyor.

Altın piyasası da yeni haftaya pozitif bir giriş yapıyor.

Gram altın yüzde 0,36’lık artışla işlem görürken, çeyrek altın da güne hafif bir yükselişle başladı.

Cumhuriyet altını, serbest piyasada 20.105,00 TL alış ve 20.236,00 TL satış fiyatıyla yeni haftaya merhaba dedi.

Cumhuriyet altını, serbest piyasada 20.105,00 TL alış ve 20.236,00 TL satış fiyatıyla yeni haftaya merhaba dedi.

Güvenli liman olarak görülen ons altın ise yüzde 0,08’lik bir artışla toparlanma eğilimini sürdürüyor.

Petrol ve faiz tarafında ise farklı bir tablo karşımıza çıkıyor.

Petrol ve faiz tarafında ise farklı bir tablo karşımıza çıkıyor.

Brent petrol fiyatları yüzde 1,16 düşüşle 79,85 dolara gerilerken, gösterge faiz oranı yüzde 38,60 seviyesine inerek yüzde 0,92 oranında bir düşüş yaşadı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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