Yeni Haftaya Ekonomide Pozitif Başlangıç: 20 Ocak'ta Borsa, Döviz ve Altında Neler Oluyor?

Haftanın ilk günü geride kalırken, piyasalar oldukça hareketliydi! 20 Ocak Pazartesi, borsadaki yükselişle umut verdi, döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik ise yatırımcıların dikkatini çekti. Günün kapanışında, haftanın geri kalanında bizi nelerin beklediğini anlamak için şimdi tam zamanı!

İşte günün öne çıkan ekonomik gelişmeleri…