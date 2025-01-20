Ödediği Kirayı Twitter’dan Söyleyen Kullanıcı Dillere Düştü

Kira fiyatları, daire fiyatları aldı başını gitti. Neredeyse 20 bin liraya kirada oturmak hayalde kaldı. Ancak fırsatçılar da elbet sınır tanımıyor. Kapısı, boyası olmayan daireler için bile istenen fahiş kiralara hepimiz sosyal medyada şahit oluyoruz.

Hepimizde fiyat algısı kaybolurken X’te ‘@lebiiderya’ isimli kullanıcının 62 bin 500 TL’ye ev tuttuğunu paylaştığı tweet tartışmalara neden oldu.