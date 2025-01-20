Ödediği Kirayı Twitter’dan Söyleyen Kullanıcı Dillere Düştü
Ödediği Kirayı Twitter’dan Söyleyen Kullanıcı Dillere Düştü
Kira fiyatları, daire fiyatları aldı başını gitti. Neredeyse 20 bin liraya kirada oturmak hayalde kaldı. Ancak fırsatçılar da elbet sınır tanımıyor. Kapısı, boyası olmayan daireler için bile istenen fahiş kiralara hepimiz sosyal medyada şahit oluyoruz.
Hepimizde fiyat algısı kaybolurken X’te ‘@lebiiderya’ isimli kullanıcının 62 bin 500 TL’ye ev tuttuğunu paylaştığı tweet tartışmalara neden oldu.
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Birkaç sene öncesine kadar ev almanın hayal olduğundan bahsederken şimdi uygun fiyatlı kiralık bir daire bulmak imkansız oldu. Ev sahipleri daire taleplerini fırsat bilerek kirayı sınırsız şekilde artırmaya başladı...
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Herkes kiradan dert yakınırken X'te '@lebiiderya' isimli kullanıcı tartışmalara neden olan bir mesaj paylaştı. Kullanıcı 62 bin 500 liraya ev tuttuğunu söyledi.
Kullanıcıya gelen tepkiler ve yorumlar şöyle oldu👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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