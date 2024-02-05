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Dünyaca Ünlü İngiliz Holding’in Türk Yöneticisi Sertan Ayçiçek Röportajı

etiket Dünyaca Ünlü İngiliz Holding’in Türk Yöneticisi Sertan Ayçiçek Röportajı

Cenk Dağcı
Cenk Dağcı - yazio
05.02.2024 - 23:12

Yine esprili bir soruyla başlayalım…

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- Size de yapamazsın mı dediler?

- Size de yapamazsın mı dediler?

(Gülüyor)

Aksine bana hep sen yaparsın dediler.

- Yaptınız mı peki?

Yapıyorum

(Gülüyor)

- IKAR ne kadar büyük bir holding?

40 firmaya sahibiz.

Havacılık, enerji, sağlık, eğitim, spor, turizm ve akıllı şehir teknolojileri başta olmak üzere 14 ayrı sektörde dünya genelinde faaliyet gösteren Londra merkezli çok katmanlı bir grubuz.

En çok merak ettiğim konu yönetiminizde farklı ülkelerin eski başbakanlarının olduğunu biliyoruz, bu isimler nasıl bir araya geldiler?

Evet doğru, Önceki Malta Başbakanı Joseph Muscat, Önceki Lübnan Başbakanı Hassan Diab, Önceki İngiliz Başkonsolosu Edward Oakden, önceki Arnavutluk Bakan Yardımcısı Ornela Cuci gibi birçok ünlü isimden oluşan yönetim kurulumuzun yanı sıra önceki Hindistan Ordusu Generali Shokin Chauhan, Afrika Devlet Bakanı Akwasi Oppong Fosu, Barselona futbol takımı - FIFA ve UEFA’nın Avukatı Wouter Lambrecht, Gambia Devlet Spor Elçisi Tijan Jaiteh, IATA önceki Başkan Yardımcısı Guido Gianasso,  Le Meridien otelleri önceki başkanı Bernard Lambert , Mövenpick ve  Concorde otellerinin önceki Ceo’su Bernard Granier ve yine birçok farklı ülkenin diplomat ve bakanları bizimle birlikte.

Kurucumuz Mario Diel beyefendinin üstün vizyonu sayesinde bir araya geldik ve IKAR Holdings olarak dünyanın en güçlü yönetim kuruluna sahibiz diyebilirim.

- Peki geçmişinde bırakın şirketleri, ülkeleri yöneten insanlarla mesai arkadaşı olmak nasıl bir duygu?

- Peki geçmişinde bırakın şirketleri, ülkeleri yöneten insanlarla mesai arkadaşı olmak nasıl bir duygu?

Zamanla alışıyorsunuz, hepsi yakın dostum diyebilirim, İş dışında da birlikte sıkça vakit geçiriyoruz.

- İngiltere dışında hangi ülkelerde faaliyet gösteriyorsunuz?

Birkaç örnek vermek gerekirse, Hindistan Kerala’da bir hastane de ortaklığımız var, Amerika’da helikopter satışı ve modernizasyonu üzerine bir ortaklığımız mevcut.

Portekiz’de turizm üzerine, Almanya’da ise enerji üzerine faaliyet gösteriyoruz, bu arada özellikle belirtmek isterim Türkiye için de enerji üzerine orta vadeli ciddi planlarımız mevcut.

- 2024 yılı hedefleri nelerdir?

Bu yıl online üniversitemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz bunun haricinde Avrupa’dan bir futbol kulübü satın almak istiyoruz bu konuda birkaç kulüp ile görüşmelerimiz devam ediyor.

- Bunca iş arasında özel hayatınıza vakit kalıyor mu?

- Bunca iş arasında özel hayatınıza vakit kalıyor mu?

Özel hayatım yok ki kalsın.

(Gülüyor)

- Müzmin bekarlığa devam mı?

Aynen devam (gülüyor) açık olmak gerekirse evlilik beni ürkütüyor, yalnızlığın konforuna fazla alıştım.

Dostlarımla vakit geçirmekten çok keyif alıyorum ayrıca 5 yaşında bir erkek yeğenim var, amcalık beni fazlasıyla mutlu ediyor, ama tabi büyük konuşmamak lazım, en doğrusu kısmet demek sanırım.

- Çok teşekkür ederim Sertan Bey çok keyifli bir sohbetti.

Asıl ben teşekkür ederim Cenk Bey benim için de gayet keyifliydi.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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