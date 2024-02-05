Dünyaca Ünlü İngiliz Holding’in Türk Yöneticisi Sertan Ayçiçek Röportajı

(Gülüyor)

Aksine bana hep sen yaparsın dediler.

- Yaptınız mı peki?

Yapıyorum

(Gülüyor)

- IKAR ne kadar büyük bir holding?

40 firmaya sahibiz.

Havacılık, enerji, sağlık, eğitim, spor, turizm ve akıllı şehir teknolojileri başta olmak üzere 14 ayrı sektörde dünya genelinde faaliyet gösteren Londra merkezli çok katmanlı bir grubuz.

En çok merak ettiğim konu yönetiminizde farklı ülkelerin eski başbakanlarının olduğunu biliyoruz, bu isimler nasıl bir araya geldiler?

Evet doğru, Önceki Malta Başbakanı Joseph Muscat, Önceki Lübnan Başbakanı Hassan Diab, Önceki İngiliz Başkonsolosu Edward Oakden, önceki Arnavutluk Bakan Yardımcısı Ornela Cuci gibi birçok ünlü isimden oluşan yönetim kurulumuzun yanı sıra önceki Hindistan Ordusu Generali Shokin Chauhan, Afrika Devlet Bakanı Akwasi Oppong Fosu, Barselona futbol takımı - FIFA ve UEFA’nın Avukatı Wouter Lambrecht, Gambia Devlet Spor Elçisi Tijan Jaiteh, IATA önceki Başkan Yardımcısı Guido Gianasso, Le Meridien otelleri önceki başkanı Bernard Lambert , Mövenpick ve Concorde otellerinin önceki Ceo’su Bernard Granier ve yine birçok farklı ülkenin diplomat ve bakanları bizimle birlikte.

Kurucumuz Mario Diel beyefendinin üstün vizyonu sayesinde bir araya geldik ve IKAR Holdings olarak dünyanın en güçlü yönetim kuruluna sahibiz diyebilirim.