Dünyaca Ünlü Hollywood Aktörü Leonardo DiCaprio'nun Türkiye Paylaşımı Dikkatlerden Kaçmadı!
Dünyaca Ünlü Hollywood Aktörü Leonardo DiCaprio'nun Türkiye Paylaşımı Dikkatlerden Kaçmadı!
Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Leonardo DiCaprio geçtiğimiz gün Türkiye'de yeniden keşfedilen bir balıkla ilgili paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım Türk kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Detaylar içerikte!
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Magazin dünyasından adı hiç düşmeyen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, Instagram hesabında yaptığı Türkiye paylaşımı ile gündeme geldi. Çevreye duyarlı bir sanatçı olan DiCaprio'nun paylaşımı Türk takipçilerin dikkatinden de kaçmadı. Kullanıcılar fotoğrafın yorum kısmına Türk bayrakları bıraktı.
Sözcü'nün haberine göre dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olan leopar sazanı için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Kaya ile meslektaşı Münevver Oral keşif turu yapmıştı.
Bölgedeki balıkçılardan destek alan iki bilim insanı, 3 ay süren titiz bir çalışma sonucunda aynı gün içeriside iki leopar sazanını Dicle ve Fırat nehirlerinde yakalamıştı. Bilim insanlarının yakaladığı balıkların birinin 20 cm diğerinin de 50 cm uzunluğunda olduğu kayda geçmişti.
Sıkı durun, işte Leonardo DiCaprio'nun paylaşımı da tam bunun üzerine geldi. Çevreci bir oyuncu olan DiCaprio bir diğer adı 'komando balığı' da olan bu balığın keşfini 62 milyon takipçili hesabında paylaştı.
Ünlü Hollywood oyuncusunun paylaşımını buradan görebilirsiniz:
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Leonardo DiCaprio paylaştığı fotoğrafta şu sözlere de yer verdi:
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