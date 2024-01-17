Dünyaca Ünlü Hollywood Aktörü Leonardo DiCaprio'nun Türkiye Paylaşımı Dikkatlerden Kaçmadı!

'Türkiye'deki balık bilimi uzmanları Dicle Nehri yakınında leopar sazanı buldu. Bir zamanlar leopar sazanı Dicle-Fırat havzasında, Türkiye ve Suriye'nin doğusunda, İran'da ve Irak'ta bol bol bulunurdu. Ancak baraj inşaatları, kirlilik, yanlış balıkçılık balık türlerini yok etmenin eşiğine getirdi.' dedi. Ünlü oyuncu paylaşımında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doçenti Cüneyt Kaya'nın 'Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir türün hâlâ var olduğunu hissetmek ve keşfetmek harika' sözlerine de yer verdi.