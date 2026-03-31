article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dünya Yıldızıyla Yan Yana: Özge Özacar’dan Görenleri Kıskandıracak Buluşma!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.03.2026 - 14:23

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Özge Özacar, hem yer aldığı projeler hem de uluslararası iş birlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerindeki yükselişle birlikte global markalarla da çalışmaya başlayan Özacar, bu kez Londra’daki özel bir etkinlikte boy gösterdi. Bu etkinlikte Robert Pattinson'la buluşan Özacar'ın paylaşımı gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Özge Özacar, yer aldığı projelerle adım adım yükselen isimlerden biri oldu.

Sevgili Geçmiş ve Kefaret gibi yapımlarla tanınan oyuncu, özellikle Kızılcık Şerbeti ile geniş kitlelerin dikkatini çekti. Sinema tarafında da Bursa Bülbülü ile adından söz ettiren Özacar’ı son olarak D.I.S.C.O. filminde izledik. Başarılı oyuncu, kariyerini uluslararası iş birlikleriyle büyütmeye devam ediyor.

Özge Özacar, yüzü olduğu markanın Londra’da düzenlenen etkinliğinde dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson ile bir araya geldi.

Etkinlikten yansıyan kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ikilinin aynı karede yer alması magazin gündeminde dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Ceyda Kasabalı ile Adriana Lima’nın bir araya geldiği anlar konuşulurken, şimdi de Özge Özacar ve Robert Pattinson buluşması gündeme oturdu.

Alacakaranlık serisinde hayat verdiği “Edward Cullen” karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncuyla tanışan Özge Özacar, birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Özacar, meslektaşına duyduğu hayranlığı ise “Yaptığı işlere gerçekten büyük saygı duyuyorum” sözleriyle dile getirdi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın