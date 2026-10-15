Dünya Tarihinde Enerji Ticaretinde Kritik Rol Oynayan 10 Nokta
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Dünya tarihinde ve günümüz küresel jeopolitiğinde darboğazlar olarak bilinen ve adlandırılan stratejik konumlar enerji ticaretinin akışını ve küresel ekonominin dengesini doğrudan belirliyor. Bu sefer tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkıp 10 ana kilit noktaya bakıyoruz!
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1. Hürmüz Boğazı
2. Malakka Boğazı
3. Süveyş Kanalı ve SUMED Boru Hattı
4. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı
5. Babülmendep Boğazı
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6. Panama Kanalı
7. Danimarka Boğazları
8. Ümit Burnu
9. Cebelitarık Boğazı
10. Druzhba ve CPC Boru Hatları
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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