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Dünya Tarihinde Enerji Ticaretinde Kritik Rol Oynayan 10 Nokta

etiket Dünya Tarihinde Enerji Ticaretinde Kritik Rol Oynayan 10 Nokta

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Begüm - Onedio Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Dünya tarihinde ve günümüz küresel jeopolitiğinde darboğazlar olarak bilinen ve adlandırılan stratejik konumlar enerji ticaretinin akışını ve küresel ekonominin dengesini doğrudan belirliyor. Bu sefer tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkıp 10 ana kilit noktaya bakıyoruz!

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1. Hürmüz Boğazı

1. Hürmüz Boğazı

Basra Körfezi’ni açık denizlere bağlayan ve küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20’si ile devasa miktarda LNG’nin geçtiği, Orta Doğu üreticilerinin dünyayla bağını kuran en kritik enerji darboğazıdır.

2. Malakka Boğazı

2. Malakka Boğazı

Hint Okyanusu ile Güney Çin Denizi arasında hacimsel olarak dünyanın en yoğun petrol taşıma koridoru konumunda olan Malakka Boğazı, Orta Doğu ve Afrika enerjisini Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Asya sanayi devlerine ulaştıran ana atardamar olarak konumlanıyor.

3. Süveyş Kanalı ve SUMED Boru Hattı

3. Süveyş Kanalı ve SUMED Boru Hattı

Kızıldeniz ile Akdeniz’i bağlayarak Asya-Avrupa hattını binlerce kilometre kısaltan bu nokta aynı zamanda Orta Doğu enerjisinin Batı pazarlarına en kestirme yoldan ulaşmasını da sağladığı için çok önemlidir.

4. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı

4. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı

Bu iki önemli boğaz Karadeniz’i açık denizlere bağlayan tek su yolu olarak konumlanır. Rusya, Kazakistan ve Hazar Havzası petrollerinin Akdeniz ve ötesine aktarılmasında navigasyonu en zor ve stratejik geçitlerden biridir aynı zamanda.

5. Babülmendep Boğazı

5. Babülmendep Boğazı

Kızıldeniz’in güney kapısı olarak Süveyş’e giden rotayı kilitler. Burada yaşanan aksamalar gemileri tüm Afrika’yı dolanmaya zorlayarak küresel navlun ve enerji maliyetlerini fırlatır. O yüzden oldukça önemli bir noktadır!

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6. Panama Kanalı

6. Panama Kanalı

Atlantik ile Pasifik’i birleştirerek özellikle ABD’nin Asya’ya ihraç ettiği LNG ve LPG sevkiyatları için hayati bir kestirme sunan Panama Kanalı da aslında sandığımızdan çok ama çok daha önemli bir nokta. Panama Kanalı'nda gemilerin ve teknelerin geçmesi için özel bir sistem bile var.

7. Danimarka Boğazları

7. Danimarka Boğazları

Baltık Denizi’ni Kuzey Denizi’ne bağlayarak Rusya’nın Baltık limanlarından Batı Avrupa’ya yönelen ham petrol ihracatının ana çıkış kapısını oluşturan Danimarka Boğazları'nın her biri de oldukça önemli.

8. Ümit Burnu

8. Ümit Burnu

Süveyş veya Babülmendep gibi kanallardaki tıkanıklık veya kriz anlarında dev tankerlerin kullandığı en önemli yedek küresel deniz koridorudur.

9. Cebelitarık Boğazı

9. Cebelitarık Boğazı

Atlantik’ten Akdeniz’e girişi sağlayarak Batı Afrika ve Amerika kıtasından gelen hidrokarbonların Güney Avrupa’ya geçişine ve deniz altı boru hatlarına ev sahipliği yapar.

10. Druzhba ve CPC Boru Hatları

10. Druzhba ve CPC Boru Hatları

Rusya ve Kazakistan içlerindeki devasa petrol ve gaz rezervlerini kara yoluyla doğrudan Doğu ve Orta Avrupa sanayisine taşıyan devasa iletim hatları olarak jeopolitik dengeleri belirler.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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