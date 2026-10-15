Dünya Tarihinde Enerji Ticaretinde Kritik Rol Oynayan 10 Nokta

Atlantik ile Pasifik’i birleştirerek özellikle ABD’nin Asya’ya ihraç ettiği LNG ve LPG sevkiyatları için hayati bir kestirme sunan Panama Kanalı da aslında sandığımızdan çok ama çok daha önemli bir nokta. Panama Kanalı'nda gemilerin ve teknelerin geçmesi için özel bir sistem bile var.