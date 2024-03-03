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Dünya Sokak Lezzetlerinden Hangisini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Dünya Sokak Lezzetlerinden Hangisini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 19:02

Sen bize sevdiğin lezzetleri söyle, kendini anlat biz de dünyadaki sokak lezzetlerinden hangisini yemelisin onu söyleyelim!

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1. Öncelikle kahvaltını seçer misin?

2. Peki en sevdiğin baharat hangisi?

3. Ömrünün sonuna kadar bunlar arasından sadece tek bir çorba içebileceksin... Hangisini seçersin?

4. Sıra geldi hafif bir öğle yemeğine, hangisi?

5. En sevdiğin Türk yemeği hangisi?

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6. İtalyan mutfağından bir yemek seçer misin?

7. Akşam yemeği için hangisini tercih edersin?

8. Son olarak tatlını da seçer misin?

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Senin yemeğin kesinlikle Pad Thai!

Senin yemeğin kesinlikle Pad Thai!

Sen farklı lezzetlere oldukça açıksın. Yeri gelince daha hafif ve sade yemekler yiyor, yeri geldiğinde de çoğu kişinin bile yiyemeyeceği şeyleri yiyorsun. O yüzden senin deneyeceğin yemek kesinlikle seni şaşırtmalı ve tatmin etmeli. Bundan dolayı kesinlikle denemen gereken yemek: Pad Thai! Tayland mutfağının sevilen bir lezzeti olan Pad Thai, pirinç noodle'ları, karides, tavuk veya tofu gibi protein kaynakları ve çeşitli sebzelerle hazırlanan bir wok yemeği aslında. Üzerine kıyılmış fıstık, limon suyu ve biber eklendiğinde eşsiz bir tadı oluyor. Bayılacağına eminiz!

Senin yemeğin kesinlikle Taco!

Senin yemeğin kesinlikle Taco!

Sen mideni çok karıştırmayı sevmiyorsun ama sos ve baharatsız da yapamıyorsun. Ee hal böyle olunca yediğinde seni tatmin edecek ve içindekileri de çok seveceğin bir yemek gerekiyor. Taco senin için en iyi seçenek! Meksika'nın geleneksel bir sokak lezzeti olan taco, mısır veya buğday tortillas içinde çeşitli malzemelerle hazırlanıyor. İçerisine genellikle et, salsa, guacamole, soğan ve kişisel tercihlere bağlı olarak başka malzemeler eklenebiliyor. Tabii sen kendi zevkine göre de taconu şekillendirebilirsin. Bir ısırık aldığın anda aşık olacağına eminiz!

Senin yemeğin kesinlikle Churros!

Senin yemeğin kesinlikle Churros!

Sen doymaya önem veriyorsun, bu süreçte yediğin yemeklerde de çok fazla risk almak istemiyorsun. Hatta genelde çok iyi bildiğin yemekleri tercih ediyorsun. Bu yüzden de senin dünya mutfağından deneyebileceğin ve en çok seveceğin şey kesinlikle Churros! İspanya kökenli olan churros, hamurun kızartılmasıyla yapılan ve genellikle şekerle veya çikolata sosuyla kaplanan bir tatlı atıştırmalıktır. Özellikle İspanya'da, bu lezzet sokak satıcıları tarafından her köşede var. Bir kere tatsan İspanya'ya yerleşeceğine eminiz!

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