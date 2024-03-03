Dünya Sokak Lezzetlerinden Hangisini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!
Dünya Sokak Lezzetlerinden Hangisini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!
Sen bize sevdiğin lezzetleri söyle, kendini anlat biz de dünyadaki sokak lezzetlerinden hangisini yemelisin onu söyleyelim!
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1. Öncelikle kahvaltını seçer misin?
2. Peki en sevdiğin baharat hangisi?
3. Ömrünün sonuna kadar bunlar arasından sadece tek bir çorba içebileceksin... Hangisini seçersin?
4. Sıra geldi hafif bir öğle yemeğine, hangisi?
5. En sevdiğin Türk yemeği hangisi?
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6. İtalyan mutfağından bir yemek seçer misin?
7. Akşam yemeği için hangisini tercih edersin?
8. Son olarak tatlını da seçer misin?
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