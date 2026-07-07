Dünya Kupası Takımını Kur, Hangi Tip Yatırımcı Olduğunu Söyleyelim!

“Sen sahanın güvencesisin. Her takımın temelinde senin gibi biri vardır — gözden kaçar ama her şeyi ayakta tutar. Risk almazsın çünkü kaybetmenin maliyetini iyi bilirsin. Yatırımda da hayatta da önceliğin sevdiklerini korumak.

Sen geleceğini şansa bırakmazsın. MetLife Pozitif Plan, bugünden küçük adımlarla yarınını güvenceye almanın en disiplinli yolu. Üstelik %20 Devlet Katkısı ile birikimin daha hızlı büyür.

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