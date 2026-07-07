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Dünya Kupası Takımını Kur, Hangi Tip Yatırımcı Olduğunu Söyleyelim!

Dünya Kupası Takımını Kur, Hangi Tip Yatırımcı Olduğunu Söyleyelim!

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Onedio Content - Onedio Editörü
07.07.2026 - 10:37
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Kazanmak bir huydur. Hem Dünya Kupası'nda hem de yatırım dünyasında...

Kimisi riski sever, ofansif oynar. Kimisi önce kaybetmeyelim der. Peki sen hangisisin?

Hazırsan başlayalım!

Dünya Kupası finali, 90+3. Skor 1-1. Top sende. Ne yaparsın?

Eveeet. Sonraki maça başlayalım. Hangi mevkidesin?

Antrenörün seni kenara çağırdı ve bugün penaltılar sende dedi. Tepkin ne olur?

2-0 öndesiniz, maç çok güzel gidiyor. Hocan seni oyundan almak istedi. Tepkin ne olur?

Takımının yıldız oyuncusu sakatlandı. Hocan seni oyuna alacak. Ne hissediyorsun?

Zor bir maçı kazandınız ve maç sonu basın toplantısındasın. Soru basit: “Sence Dünya Kupası'nı alabilecek misiniz?”

Sen defansın ruhu, takımın sigortasısın!

Sen defansın ruhu, takımın sigortasısın!

“Sen sahanın güvencesisin. Her takımın temelinde senin gibi biri vardır — gözden kaçar ama her şeyi ayakta tutar. Risk almazsın çünkü kaybetmenin maliyetini iyi bilirsin. Yatırımda da hayatta da önceliğin sevdiklerini korumak.

Sen geleceğini şansa bırakmazsın. MetLife Pozitif Plan, bugünden küçük adımlarla yarınını güvenceye almanın en disiplinli yolu. Üstelik %20 Devlet Katkısı ile birikimin daha hızlı büyür.

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Sen orta sahanın aklı, dengenin merkezisin!

Sen orta sahanın aklı, dengenin merkezisin!

Sen oyunu kuransın. Hem savunmaya hem hücuma katkı veren, dengeyi bilen tip. Aşırıya kaçmazsın ama pasif de değilsin. Risk ile güveni dengeyle yönetirsin — finansal kararlarında da aynı orta saha aklı çalışıyor.

Sen hesabını bilirsin. MetLife Pozitif Plan, aylık 970 TL gibi makul bir başlangıçla emeklilik için sistematik tasarruf imkânı sunar. Yılda 4 plan, 12 fon değişikliği ile koşullara göre stratejini güncelleyebilirsin.

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Sen forvetin cesareti, takımın yıldızısın!

Sen forvetin cesareti, takımın yıldızısın!

Sen riski seven, gole giden bir karakterdesin. Her topta fırsat ararsın, baskı altında çiçek açarsın. Ama unutma — Ronaldo’nun bile arkasında Cafu, Roberto Carlos vardı. En iyi forvetler, arkalarında sağlam bir defans olduğunu bilenlerdir. 

Sen bugünü yaşarsın ama yarını da unutmazsın. 18 yaşından itibaren esnek fon seçenekleriyle başlayabildiğin MetLife Pozitif Plan, cesaretinin arkasındaki geleceği inşa eder.

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