Dünya Kupası Takımını Kur, Hangi Tip Yatırımcı Olduğunu Söyleyelim!
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Kazanmak bir huydur. Hem Dünya Kupası'nda hem de yatırım dünyasında...
Kimisi riski sever, ofansif oynar. Kimisi önce kaybetmeyelim der. Peki sen hangisisin?
Hazırsan başlayalım!
Dünya Kupası finali, 90+3. Skor 1-1. Top sende. Ne yaparsın?
Eveeet. Sonraki maça başlayalım. Hangi mevkidesin?
Antrenörün seni kenara çağırdı ve bugün penaltılar sende dedi. Tepkin ne olur?
2-0 öndesiniz, maç çok güzel gidiyor. Hocan seni oyundan almak istedi. Tepkin ne olur?
Takımının yıldız oyuncusu sakatlandı. Hocan seni oyuna alacak. Ne hissediyorsun?
Zor bir maçı kazandınız ve maç sonu basın toplantısındasın. Soru basit: “Sence Dünya Kupası'nı alabilecek misiniz?”
Sen defansın ruhu, takımın sigortasısın!
Sen orta sahanın aklı, dengenin merkezisin!
Sen forvetin cesareti, takımın yıldızısın!
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