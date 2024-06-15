Dün Akşam İstanbul Semaları: “Efendim Çok Türbülans Var, Hava Çok Sallıyor”

İstanbul’da uzun zamandır etkili olan sıcak hava sonrasında akşam saatlerinde sıcaklık aniden düşmüş ve gök gürültülü yağmur yağmıştı. Yaşanan ani hava değişimi uçakları da etkiledi. Uçaklar, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmekte zorlandı ve İzmir’e yönlendirildi. Bir uçağın pilotu ile havalimanı kontrol kulesiyle yapılan görüşme de tehlikenin boyutunu gösterdi.