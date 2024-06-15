Dün Akşam İstanbul Semaları: “Efendim Çok Türbülans Var, Hava Çok Sallıyor”
Dün Akşam İstanbul Semaları: “Efendim Çok Türbülans Var, Hava Çok Sallıyor”
İstanbul’da uzun zamandır etkili olan sıcak hava sonrasında akşam saatlerinde sıcaklık aniden düşmüş ve gök gürültülü yağmur yağmıştı. Yaşanan ani hava değişimi uçakları da etkiledi. Uçaklar, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmekte zorlandı ve İzmir’e yönlendirildi. Bir uçağın pilotu ile havalimanı kontrol kulesiyle yapılan görüşme de tehlikenin boyutunu gösterdi.
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Akşam saatlerinde havanın hızla soğuması ve rüzgarın hızını artırmasıyla birlikte İstanbul semalarında bulunan uçaklar zor anlar yaşadı.
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Sahiba Gökçen Havalimanı’na iniş için yaklaşma yapan uçaklar şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı. Türbülansa girmemek için sürekli tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İzmir olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.
Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı. Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu ‘Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz” sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, “Efendim şu an hava çok sallıyor” diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.
İşte pilot ile kule arasındaki konuşma 👇
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