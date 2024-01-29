Düğünden Bir Gün Önce Aldatıldığını Öğrenen Damat İntikamını Düğünde Aldı

Görüntüler, gelinin nişanlısı olmayan biriyle yasadığı yasak aşk anlarını gösteriyordu. İkilinin, düğünden bir gün önce otelde gizlice buluştukları ve aralarındaki ilişkinin net bir şekilde görüldüğü anlar izleyenleri derinden etkiledi. Ancak, gelini tanıyan birisi, otelde bulunarak yasak ilişkiyi fark etmiş ve bu durumu damada bildirmek amacıyla çiftin fotoğraflarını çekmişti.