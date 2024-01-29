Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Düğünden Bir Gün Önce Aldatıldığını Öğrenen Damat İntikamını Düğünde Aldı

Düğünden Bir Gün Önce Aldatıldığını Öğrenen Damat İntikamını Düğünde Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.01.2024 - 21:06

Çin’de yapılan bir düğün inanılmaz bir olaya sahne oldu. Düğüne sayılı günler kala aldatıldığını öğrenen damat, intikamını planladı ve düğün sırasında uyguladı… 

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/yas...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çin'deki bir düğünün detayları, ülkenin sosyal medya platformlarında eleştiri fırtınasına neden oldu. Çiftin düğünü, bir otelde gerçekleştirildi ve etkinlik, birbirinden heyecanlı konuklar tarafından büyük bir katılımla karşılandı. Ancak, bu heyecanlı davetlileri hiç akıllarına gelmeyecek bir sürpriz bekliyordu.

Çin'deki bir düğünün detayları, ülkenin sosyal medya platformlarında eleştiri fırtınasına neden oldu. Çiftin düğünü, bir otelde gerçekleştirildi ve etkinlik, birbirinden heyecanlı konuklar tarafından büyük bir katılımla karşılandı. Ancak, bu heyecanlı davetlileri hiç akıllarına gelmeyecek bir sürpriz bekliyordu.

Milliyet'in haberine göre, davetlilerin habersiz bir şekilde eğlendikleri anın ortasında ekrana yansıtılan video klibin içeriği, tüm katılımcıları şok içinde bıraktı.

Milliyet'in haberine göre, davetlilerin habersiz bir şekilde eğlendikleri anın ortasında ekrana yansıtılan video klibin içeriği, tüm katılımcıları şok içinde bıraktı.

Görüntüler, gelinin nişanlısı olmayan biriyle yasadığı yasak aşk anlarını gösteriyordu. İkilinin, düğünden bir gün önce otelde gizlice buluştukları ve aralarındaki ilişkinin net bir şekilde görüldüğü anlar izleyenleri derinden etkiledi. Ancak, gelini tanıyan birisi, otelde bulunarak yasak ilişkiyi fark etmiş ve bu durumu damada bildirmek amacıyla çiftin fotoğraflarını çekmişti.

Düğünleri sadece bir gün kala aldatıldığını öğrenen damat, adeta yıkılmış bir haldeydi. Hem üzgün hem de öfkeli bir ruh hali içindeydi. Ancak, düğünü iptal etmek yerine, aklında bir intikam planı vardı.

Düğünleri sadece bir gün kala aldatıldığını öğrenen damat, adeta yıkılmış bir haldeydi. Hem üzgün hem de öfkeli bir ruh hali içindeydi. Ancak, düğünü iptal etmek yerine, aklında bir intikam planı vardı.

Görüntüler, davetlilerin önünde oynatıldığı an, gelin hızla salonu terk etti. Yaşananlar, düğünü büyük bir skandal ile sonlandırdı ve her iki taraf, ilişkilerini sonlandırmaya karar verdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?