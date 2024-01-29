Düğünden Bir Gün Önce Aldatıldığını Öğrenen Damat İntikamını Düğünde Aldı
Düğünden Bir Gün Önce Aldatıldığını Öğrenen Damat İntikamını Düğünde Aldı
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/yas...
Çin’de yapılan bir düğün inanılmaz bir olaya sahne oldu. Düğüne sayılı günler kala aldatıldığını öğrenen damat, intikamını planladı ve düğün sırasında uyguladı…
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Çin'deki bir düğünün detayları, ülkenin sosyal medya platformlarında eleştiri fırtınasına neden oldu. Çiftin düğünü, bir otelde gerçekleştirildi ve etkinlik, birbirinden heyecanlı konuklar tarafından büyük bir katılımla karşılandı. Ancak, bu heyecanlı davetlileri hiç akıllarına gelmeyecek bir sürpriz bekliyordu.
Milliyet'in haberine göre, davetlilerin habersiz bir şekilde eğlendikleri anın ortasında ekrana yansıtılan video klibin içeriği, tüm katılımcıları şok içinde bıraktı.
Düğünleri sadece bir gün kala aldatıldığını öğrenen damat, adeta yıkılmış bir haldeydi. Hem üzgün hem de öfkeli bir ruh hali içindeydi. Ancak, düğünü iptal etmek yerine, aklında bir intikam planı vardı.
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