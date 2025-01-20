Düğün Günü Yaprak Dökümü Hasreti Çekenden Henry Cavill'a Şiirle İsyan Edene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Düğün Günü Yaprak Dökümü Hasreti Çekenden Henry Cavill'a Şiirle İsyan Edene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Her gün olduğu gibi haftanın ilk gününe de günün tweetleriyle başlıyoruz. X'in mizahşörleri yeni haftayı da mizahla açtı elbette. Bakalım haftanın ilk gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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Başlayalım 🙌
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Son dönemde ben, sen, biz, hepimiz
Hayal edebildim o anı
👇
Allah analı babalı büyütsün yine de
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Dünyanın en tatlı fotoğrafına sahipsin 😍
👇
Bu hayal için çok erken...
Tek cümleyle ilişkinin gidişatını belirlemiş
👇
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Uzun uzun ekrana baktım...
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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