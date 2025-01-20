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Düğün Günü Yaprak Dökümü Hasreti Çekenden Henry Cavill'a Şiirle İsyan Edene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Düğün Günü Yaprak Dökümü Hasreti Çekenden Henry Cavill'a Şiirle İsyan Edene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.01.2025 - 18:34

Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Her gün olduğu gibi haftanın ilk gününe de günün tweetleriyle başlıyoruz. X'in mizahşörleri yeni haftayı da mizahla açtı elbette. Bakalım haftanın ilk gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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Başlayalım 🙌

Başlayalım 🙌
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Son dönemde ben, sen, biz, hepimiz

Son dönemde ben, sen, biz, hepimiz
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Hayal edebildim o anı

Hayal edebildim o anı
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Allah analı babalı büyütsün yine de

Allah analı babalı büyütsün yine de
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Dünyanın en tatlı fotoğrafına sahipsin 😍

Dünyanın en tatlı fotoğrafına sahipsin 😍
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Bu hayal için çok erken...

Bu hayal için çok erken...
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Tek cümleyle ilişkinin gidişatını belirlemiş

Tek cümleyle ilişkinin gidişatını belirlemiş
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Uzun uzun ekrana baktım...

Uzun uzun ekrana baktım...
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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