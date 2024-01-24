DSÖ Uyarmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan X Hastalığı Açıklaması
DSÖ Uyarmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan X Hastalığı Açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Covid-19'un 20 katı kadar ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına dair önemli bir açıklama yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
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İlk kez 2018 yılında bilim insanlarının dile getirdiği Disease (X) hastalığı, son günlerde bir kez daha gündeme geldi.
Ghebreyesus, X hastalığına karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, tüm ülkelerin bu ortak tehditle mücadele etmek amacıyla mayıs ayına kadar bir pandemi anlaşmasına varmalarını umut ettiğini belirtmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün X hastalığına yönelik iddiaları karşısında rahat olun mesajı verdi.
Koca'nın paylaşımı 👇
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