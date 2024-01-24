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DSÖ Uyarmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan X Hastalığı Açıklaması

DSÖ Uyarmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan X Hastalığı Açıklaması

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
24.01.2024 - 15:49

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Covid-19'un 20 katı kadar ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına dair önemli bir açıklama yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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İlk kez 2018 yılında bilim insanlarının dile getirdiği Disease (X) hastalığı, son günlerde bir kez daha gündeme geldi.

İlk kez 2018 yılında bilim insanlarının dile getirdiği Disease (X) hastalığı, son günlerde bir kez daha gündeme geldi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından altı sene önce, öncelikli hastalıklar listesinde yer alan X, şöyle tanımlanmıştı: 'Hastalık X, ciddi bir uluslararası salgına neden olabilecek bilinmeyen bir patojeni belirtmek için kullanılır.'

Ghebreyesus, X hastalığına karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, tüm ülkelerin bu ortak tehditle mücadele etmek amacıyla mayıs ayına kadar bir pandemi anlaşmasına varmalarını umut ettiğini belirtmişti.

Ghebreyesus, X hastalığına karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, tüm ülkelerin bu ortak tehditle mücadele etmek amacıyla mayıs ayına kadar bir pandemi anlaşmasına varmalarını umut ettiğini belirtmişti.

İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Ghebreyesus, 'Pandemi anlaşması, karşılaştığımız tüm zorlukları ve çözümleri bir araya getirebilir' ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün X hastalığına yönelik iddiaları karşısında rahat olun mesajı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün X hastalığına yönelik iddiaları karşısında rahat olun mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, 'Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun.' dedi.

Koca'nın paylaşımı 👇

Koca'nın paylaşımı 👇
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