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Son Günlerde Ağızlardan Düşmeyen "X Hastalığı" Nedir?

Son Günlerde Ağızlardan Düşmeyen "X Hastalığı" Nedir?

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 14:45 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 14:50

'X Hastalığı' bir kez daha tüm sosyal medyada ve haber akışlarında karşımıza çıkıyor. Peki, 'X Hastalığı' aslında nedir? Neden herkes bunun hakkında konuşuyor? Bu endişe edilecek bir şey mi? 'X Hastalığı' terimi, bazı bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından COVID-19 veya daha kötüsü ölçeğinde ciddi bir uluslararası salgına neden olma potansiyeline sahip bilinmeyen patojenleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu terim yeni değil. DSÖ bu terimi ilk kez 2018'de kullandı, ancak COVID-19'un sahneye çıkması ve pandemiye hazırlıklı olma ihtiyacını çarpıcı bir şekilde vurgulamasıyla kamuoyunun hayal gücünde yeniden alevlendi.

Kaynak: https://www.iflscience.com/what-is-di...
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Bir sonraki "X Hastalığı" ne olabilir? mesele de bu: Kimse bilmiyor.

Bir sonraki "X Hastalığı" ne olabilir? mesele de bu: Kimse bilmiyor.

DSÖ'nün hastalık öncelik listesinde, henüz hiçbir bilim insanının radarında olmayan yeni bir bulaşıcı ajan için yer tutucu bir isim olan 'X Hastalığı' da yer alıyor.

BD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 2002'deki meşhur konuşmasından alıntı yapmak gerekirse, "bilinen bir bilinmeyen" olarak değerlendiriliyor.

BD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 2002'deki meşhur konuşmasından alıntı yapmak gerekirse, "bilinen bir bilinmeyen" olarak değerlendiriliyor.

Tehdidin niteliği tam olarak belli değil, ancak dışarıda bir tehdit olduğu açık. Belki de patojenin bir akrabası zaten dışarıda bir yerlerde; doğal bir rezervuarda keşfedilmeden mevcut ve insanlara yayılmasına izin verecek doğru mutasyonu (ve şansı) 'bekliyor'. Basitçe söylemek gerekirse, henüz bilmiyoruz.

İnsanlar neden şimdi "X Hastalığı" hakkında konuşuyor? "X Hastalığı", kısa bir süre önce Davos'ta düzenlenen 2024 Dünya Ekonomik Forumu toplantısında, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da katıldığı bir uzman paneline konu oldu.

İnsanlar neden şimdi "X Hastalığı" hakkında konuşuyor? "X Hastalığı", kısa bir süre önce Davos'ta düzenlenen 2024 Dünya Ekonomik Forumu toplantısında, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da katıldığı bir uzman paneline konu oldu.

Aslında konuşma, neredeyse kaçınılmaz olan (insanlık tarihi boyunca hep olduğu gibi) bir sonraki pandemiye hazırlanmakla ilgiliydi. 'X Hastalığı', bilinmeyen bir hastalık için bir yer tutucu... COVID hemen gelse de, COVID benzeri hastalıklara hazırlanıyorduk. Hatta COVID'i 'ilk 'X Hastalığı'' olarak adlandırabilirsiniz - ve bu tekrar olabilir,' dedi Dr Tedros. 'Elbette bunun panik yaratabileceğini söyleyenler var. Hayır. Olabilecek bir şeyi öngörmek - çünkü tarihimizde birçok kez oldu - ve buna hazırlanmak daha iyidir' diye ekledi.

"X Hastalığı" hakkında endişelenmeli misiniz? Kısacası, evet. Ancak paniğe kapılmaya gerek yok - tuvalet kağıdı almak için süpermarketlere akın etmenize de gerek yok.

"X Hastalığı" hakkında endişelenmeli misiniz? Kısacası, evet. Ancak paniğe kapılmaya gerek yok - tuvalet kağıdı almak için süpermarketlere akın etmenize de gerek yok.

Bir kez daha, gelecekte başka bir küresel salgın olması neredeyse kaçınılmazdır. Hastalık salgınları tarih boyunca insanlığı delik deşik etmiş ve dünyanın dört bir yanındaki toplumların şeklini sürekli olarak şekillendirmiştir.

21. yüzyılda pandemi riski daha da yüksektir, çünkü milyonlarca insan arasında bulaşıcı bir patojenin isyan etmesi için ideal ortamı yaratan hiper bağlantılı, küreselleşmiş ve kentleşmiş bir dünyada yaşıyoruz.

21. yüzyılda pandemi riski daha da yüksektir, çünkü milyonlarca insan arasında bulaşıcı bir patojenin isyan etmesi için ideal ortamı yaratan hiper bağlantılı, küreselleşmiş ve kentleşmiş bir dünyada yaşıyoruz.

Dahası, insanlığın doğal dünyayı giderek daha fazla ihlal etmesi, potansiyel patojenlerle karşılaşma ve bir yayılma olayının meydana gelme olasılığını artırıyor.

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İyi haber şu ki, dünya bir dizi hazırlık, önleme ve müdahale tedbiriyle bir sonraki pandemiye hazırlıklı olmak için şimdiden adımlar atıyor.

İyi haber şu ki, dünya bir dizi hazırlık, önleme ve müdahale tedbiriyle bir sonraki pandemiye hazırlıklı olmak için şimdiden adımlar atıyor.

Umarız, COVID-19 salgınından hastalık salgınlarıyla nasıl başa çıkılacağı ve nasıl başa çıkılmayacağı konusunda da bazı iyi dersler çıkarmışızdır.

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