Son Günlerde Ağızlardan Düşmeyen "X Hastalığı" Nedir?
Son Günlerde Ağızlardan Düşmeyen "X Hastalığı" Nedir?
Kaynak: https://www.iflscience.com/what-is-di...
'X Hastalığı' bir kez daha tüm sosyal medyada ve haber akışlarında karşımıza çıkıyor. Peki, 'X Hastalığı' aslında nedir? Neden herkes bunun hakkında konuşuyor? Bu endişe edilecek bir şey mi? 'X Hastalığı' terimi, bazı bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından COVID-19 veya daha kötüsü ölçeğinde ciddi bir uluslararası salgına neden olma potansiyeline sahip bilinmeyen patojenleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu terim yeni değil. DSÖ bu terimi ilk kez 2018'de kullandı, ancak COVID-19'un sahneye çıkması ve pandemiye hazırlıklı olma ihtiyacını çarpıcı bir şekilde vurgulamasıyla kamuoyunun hayal gücünde yeniden alevlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir sonraki "X Hastalığı" ne olabilir? mesele de bu: Kimse bilmiyor.
BD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 2002'deki meşhur konuşmasından alıntı yapmak gerekirse, "bilinen bir bilinmeyen" olarak değerlendiriliyor.
İnsanlar neden şimdi "X Hastalığı" hakkında konuşuyor? "X Hastalığı", kısa bir süre önce Davos'ta düzenlenen 2024 Dünya Ekonomik Forumu toplantısında, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da katıldığı bir uzman paneline konu oldu.
"X Hastalığı" hakkında endişelenmeli misiniz? Kısacası, evet. Ancak paniğe kapılmaya gerek yok - tuvalet kağıdı almak için süpermarketlere akın etmenize de gerek yok.
21. yüzyılda pandemi riski daha da yüksektir, çünkü milyonlarca insan arasında bulaşıcı bir patojenin isyan etmesi için ideal ortamı yaratan hiper bağlantılı, küreselleşmiş ve kentleşmiş bir dünyada yaşıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İyi haber şu ki, dünya bir dizi hazırlık, önleme ve müdahale tedbiriyle bir sonraki pandemiye hazırlıklı olmak için şimdiden adımlar atıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda