Son Günlerde Ağızlardan Düşmeyen "X Hastalığı" Nedir?

'X Hastalığı' bir kez daha tüm sosyal medyada ve haber akışlarında karşımıza çıkıyor. Peki, 'X Hastalığı' aslında nedir? Neden herkes bunun hakkında konuşuyor? Bu endişe edilecek bir şey mi? 'X Hastalığı' terimi, bazı bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından COVID-19 veya daha kötüsü ölçeğinde ciddi bir uluslararası salgına neden olma potansiyeline sahip bilinmeyen patojenleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu terim yeni değil. DSÖ bu terimi ilk kez 2018'de kullandı, ancak COVID-19'un sahneye çıkması ve pandemiye hazırlıklı olma ihtiyacını çarpıcı bir şekilde vurgulamasıyla kamuoyunun hayal gücünde yeniden alevlendi.