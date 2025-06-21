Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Merkeziyetsiz Finans “DeFi” Nedir?
Dijital çağ ile dünya hızla dönüşüyor! Finansal sitemler de bu değişime ayak uydurmak zorunda... Bankaya gitmeden, kimseye hesap vermeden, dijital cüzdanlar üzerinden hem kredi çekebiliyor hem yatırım yapabiliyor hem de faiz geliri elde edebiliyoruz. Peki, bunu mümkün kılan şeylerden biri ne? DEFI!
Dr. Hakan Özerol bizlere temel noktaları uzun uzun ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Gelin, birlikte değişime ayak uyduralım!
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1. Hemen başlayalım! DeFi nedir?
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2. Kafanız karışmasın! Blokzincir ve akıllı sözleşmeler ile nasıl gerçekleşir?
3. O halde geleneksel finanstan farkları çok, değil mi?
4. Peki, biz DeFi ile tam olarak ne yapabiliriz?
5. O halde avantajları bol.
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6. Ama risk ve zorluklardan bahsetmezsek olmaz...
7. Geleceğe yolculuk yapalım! İleride ne durumda olur?
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