Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Merkeziyetsiz Finans “DeFi” Nedir?

DeFi'nin temelinde blokzincir vardır. Akıllı sözleşmeler ise blokzincir üzerinde çalışan yazılımlardır. Otomatik olarak çalışırlar! Yani herhangi bir insan müdahalesi olamadan, kodla ilerler. Taraflar arasında güvenli şeffaf bir ortam sağlar. Ve yine ortada bir aracı olmaz... Sadece belirli koşulları yerine getirmek gerekir. Ödeme, kredi alma, likidite sağlama gibi işlemler otomatik olarak gerçekleşir. 'Eğer A gerçekleşirse, B yapılır.' mantığı devrededir. Aracı hiçbir noktada yoktur!