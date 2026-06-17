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Donald Trump: “Bu Bir Mutabakat Zaptı, Beğenmezsem Bomba Atmaya Yeniden Başlayacağız”

Donald Trump: “Bu Bir Mutabakat Zaptı, Beğenmezsem Bomba Atmaya Yeniden Başlayacağız”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 14:39
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ABD Başkanı Donald Trump, “Bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ortak basın toplanışı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ortak basın toplanışı düzenledi.

Trump, İran ile yapılan anlaşmaya ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, “Bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim. Anlaşma sayesinde İran yüzde 99,9 ihtimalle nükleer silah sahibi olamayacak. Bu anlaşma yapılmazsa Hürmüz Boğazı açılmayacak” ifadelerini kullandı.

Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere yaklaştığını ve fiyatları büyük oranda düşürdüklerini söyledi. Borsanın da normal seyrine dönmeye başladığını kaydeden Trump, bu sürecin Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemlerinde tamamlanması gerektiğini aktardı. Trump, “Yıllarca sizi soydular” diye konuştu.

47 yıldır gerekeni kendilerinin yaptığını öne süren Trump, İran'ın donanmasını ve ordusunu ortadan kaldırdıklarını bildirdi. Trump, “Bölgeden 22 gemi çıkardık ve her gece bu kadar gemi geçiş yaptı. Bunu yaptığımız için petrolün değeri 300 doları bulmadı” açıklamasını yaptı.

Trump, ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki iddiaların çarpıtılmış haberlerden ibaret olduğunu belirterek, “Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz, kimseye İran'a yatırım yapmayın, demiyoruz” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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