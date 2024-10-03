Dolar ve Euro Geri Çekildi, Brent Petrol Uçuşa Geçti! 3 Ekim 2024 Piyasalarındaki Tüm Gelişmeler
Dolar ve Euro Geri Çekildi, Brent Petrol Uçuşa Geçti! 3 Ekim 2024 Piyasalarındaki Tüm Gelişmeler
Borsa İstanbul'da son ayların en düşük seviyeleri görülürken, döviz kurları ve altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. 3 Ekim'de piyasalar, yatırımcılar için oldukça hareketli bir gün yaşadı. BIST 100 endeksi, döviz kurları ve faiz oranlarındaki güncel verilerle birlikte Brent petrol ve altın fiyatlarındaki ani değişimler, hem yerel hem de küresel piyasalarda dikkatleri üzerine çekti.
Gelin, 3 Ekim'de hangi gelişmeler öne çıktı ve piyasalar nasıl şekillendi birlikte bakalım.
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BIST 100 düşüşte!
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Ancak, tüm sektörler aynı performansı göstermedi!
Döviz kurlarında ise durum nispeten sakin.
Euro/Dolar paritesi ne durumda?
Altın, yatırımcıların güvenli limanı olma özelliğini korurken, 3 Ekim’de fiyatlarda bir düşüş yaşandı.
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