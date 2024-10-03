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Dolar ve Euro Geri Çekildi, Brent Petrol Uçuşa Geçti! 3 Ekim 2024 Piyasalarındaki Tüm Gelişmeler

etiket Dolar ve Euro Geri Çekildi, Brent Petrol Uçuşa Geçti! 3 Ekim 2024 Piyasalarındaki Tüm Gelişmeler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 18:22

Borsa İstanbul'da son ayların en düşük seviyeleri görülürken, döviz kurları ve altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. 3 Ekim'de piyasalar, yatırımcılar için oldukça hareketli bir gün yaşadı. BIST 100 endeksi, döviz kurları ve faiz oranlarındaki güncel verilerle birlikte Brent petrol ve altın fiyatlarındaki ani değişimler, hem yerel hem de küresel piyasalarda dikkatleri üzerine çekti. 

Gelin, 3 Ekim'de hangi gelişmeler öne çıktı ve piyasalar nasıl şekillendi birlikte bakalım.

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BIST 100 düşüşte!

BIST 100 düşüşte!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3 Ekim günü 8.888,45 puanla kapattı. Bu, %1,38 oranında bir düşüşe tekabül ediyor. Yatırımcılar için bu düşüş, özellikle Borsa İstanbul’un en düşük seviyelerine gerilemesiyle dikkat çekici oldu. Piyasada yaşanan bu geri çekilme, genel ekonomik durgunluk ve küresel gelişmelerin etkisiyle ilişkilendiriliyor.

Ancak, tüm sektörler aynı performansı göstermedi!

Ancak, tüm sektörler aynı performansı göstermedi!

Sektör endeksleri arasında günün en çok kazandıranı sigorta sektörü oldu. Sigorta endeksi %3,44 oranında artış göstererek yatırımcılara umut oldu.

Döviz kurlarında ise durum nispeten sakin.

Döviz kurlarında ise durum nispeten sakin.

Dolar/TL kuru 34,16 seviyesinde % 0,16 oranında düşüş kaydetti. Aynı şekilde Euro/TL kuru 37,75 seviyesine gerileyerek % -0,19 oranında düştü.

Euro/Dolar paritesi ne durumda?

Euro/Dolar paritesi ne durumda?

Euro ve dolar arasındaki ilişkiyi takip edenler için Euro/Dolar paritesi 1,1018 seviyesine gerileyerek % 0,24 düşüş yaşadı.

Altın, yatırımcıların güvenli limanı olma özelliğini korurken, 3 Ekim’de fiyatlarda bir düşüş yaşandı.

Altın, yatırımcıların güvenli limanı olma özelliğini korurken, 3 Ekim’de fiyatlarda bir düşüş yaşandı.

Ons altın fiyatı 2.651,04 dolara gerileyerek % 0,29 oranında değer kaybetti. Aynı zamanda  gram altın fiyatları da düştü. 3 Ekim’de gram altın 2.916 TL seviyesinde işlem görürken, dün kapanışta 2.925 TL olan gram altın fiyatı % 0,1 oranında bir gerileme kaydetti.

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3 Ekim’de en çok dikkat çeken gelişmelerden biri, Brent petrol fiyatlarındaki sert yükseliş oldu.

3 Ekim’de en çok dikkat çeken gelişmelerden biri, Brent petrol fiyatlarındaki sert yükseliş oldu.

İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırıları, petrol piyasalarında anında etki yarattı. Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde %3,99  oranında değer kazanarak 76,85 dolara çıktı.

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