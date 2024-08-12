Dolandırcıların "Yabancı Aksan" Oyunu: Vatandaşları Böyle Kandırmaya Çalışıyorlar
Dolandırcıların "Yabancı Aksan" Oyunu: Vatandaşları Böyle Kandırmaya Çalışıyorlar
Son günlerde özellikle Dubai veya İngiltere üzerinden aramalar yapan ve yabancı aksanla Türkçe konuşan kişiler, vatandaşları yüksek kar vaadiyle Forex piyasasına girmeye ikna etmeye çalışıyor. Eğer dolandırıcılara kanıp, verilen sahte reklama tıkladığınızda ise tüm paranızı kaybetme riski ile karşı karşıya kalıyorsunuz.
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Dolandırıcılar, vatandaşın cebindeki parayı alabilmek için her gün yeni bir yöntem geliştiriyor.
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Son olarak, İnternet ilanlarıyla veya telefonla ulaştıkları vatandaşlara özellikle "forex" piyasasından yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunan dolandırıcılar, toplumun her kesiminden insanın mağduriyetine yol açıyor.
İlanlara veya kendilerini telefonla arayanlara inanarak sisteme dahil olan birçok kişi, dolandırıcıların ağına düşüyor.
Yabancı isim kullanan ve yabancı aksanla Türkçe konuşan dolandırıcılar, mağdurlara kendilerini "yatırım uzmanı" olarak tanıtıp güven sağlamaya çalışıyor. Yapılan görüşmeler sonrası sisteme kayıt olanlara, panelleri üzerinde oynamalar yapılarak, ilk etapta "düşük sermaye" karşılığında yüksek meblağlarda para kazandıkları gösteriliyor. Bu şekilde mağdurlardan daha yüksek meblağlar toplanıyor.
Yatırımcılar parasını çekmek istediklerinde ise bazı şartlar ve bahanelerle karşılaşıyor. Önce çekilmek istenen rakamın yüksek miktarda olduğu belirtilerek, parayı sigortalamak bahanesiyle tekrar ücret isteniyor.
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Vatandaşlar bu aşamada dolandırıldığını anlasa bile parasını kurtarma umuduyla isteneni yapıyor. İkna edici konuşmalarla da umudunu sürdüren mağdurlar, istenen diğer para taleplerini de karşılıyor. Ancak bir süre sonra muhatap bulamayanlar, polise veya savcılığa başvuruyor.
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