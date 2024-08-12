Dolandırcıların "Yabancı Aksan" Oyunu: Vatandaşları Böyle Kandırmaya Çalışıyorlar

Son günlerde özellikle Dubai veya İngiltere üzerinden aramalar yapan ve yabancı aksanla Türkçe konuşan kişiler, vatandaşları yüksek kar vaadiyle Forex piyasasına girmeye ikna etmeye çalışıyor. Eğer dolandırıcılara kanıp, verilen sahte reklama tıkladığınızda ise tüm paranızı kaybetme riski ile karşı karşıya kalıyorsunuz.