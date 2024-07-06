'Binbir Surat' Dolandırıcı Sonunda Yakalandı: “Hak Ettikleri İçin Dolandırıyorum”
'Binbir Surat' Dolandırıcı Sonunda Yakalandı: “Hak Ettikleri İçin Dolandırıyorum”
Sesini değiştirme yeteneği ile kendisini önce ‘sekreter’, sonra ‘turizmci’ ve son olarak da ‘tatlıcı’ olarak tanıtan dolandırıcı, son işinde yakayı ele verdi. 25 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayından aranan, Denizli’deki ilk vurgunundan 24 saat geçmeden yakalanan şüphelinin adliyeye sevkinde verdiği cevap ise hayrete düşürdü.
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Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi’nde bulunan bir restoran işletmesini telefonla arayarak kendisini ‘turizmci’ olarak tanıtan Murat Ç. (51), onlarca kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı. Birçok restoranı aynı şekilde arayan sözde turizmci Murat Ç., getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini, bu nedenle tatlıların Gaziantep’ten gelmesi gerektiğini söyledi.
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İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada Murat Ç.’nin işletmeleri önce ‘sekreter’, sonra ‘turizm’ patronu ve son olarak ise ‘tatlıcı’ olarak tanıttığı, sesini değiştirme yeteneğine sahip olduğu belirlendi.
Yapılan sorgulamalarda Murat Ç.’nin Kars, Kütahya, Sakarya, Samsun, İzmir, Mersin, Tokat, Edirne, Konya, Çanakkale, Hatay, Trabzon, Şanlıurfa, Bolu, Afyonkarahisar, Kırklareli, Bursa, Ordu, Kayseri, Sivas, Balıkesir, Antalya, Kocaeli, Isparta ve Bingöl olmak üzere 25 ilden aynı dolandırıcılık yöntemi ile 35 adet yakalama kararı olduğu, 40 ilde karıştığı 97 adette suç kaydı olduğu belirlendi.
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