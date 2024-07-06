Euro2024’te Türkiye Hollanda Maçına Doğru: Berlin Polisi, Bazı Türk Taraftarları Gözaltına Aldı
Euro2024’te Türkiye Hollanda Maçına Doğru: Berlin Polisi, Bazı Türk Taraftarları Gözaltına Aldı
Milli takımımızın Hollanda ile karşılaşacağı çeyrek final maçı öncesinde milli takımımıza destek olmak için Berlin sokaklarında olan bazı taraftarlar Berlin polisi tarafından gözaltına alındı.
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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye takımları, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.
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Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Türk taraftarlara toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
Ayrıca polisler bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.
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