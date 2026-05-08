article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dolabındaki Hakim Rengi Tahmin Ediyoruz!

etiket Dolabındaki Hakim Rengi Tahmin Ediyoruz!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
08.05.2026 - 11:46

Her dolabın favori parçası, favori rengi vardır. Dolabın başına her geçtiğinde elini ilk attığın şey aslında bir sürü şey anlatıyor! Peki senin dolabında hangi renk başrol oynuyor dersin? Daha minimal mi takılıyorsun yoksa enerji dolu tonlar mı seni yansıtıyor? Belki de romantik bir pastel dünyan var ya da tam bir doğal tonlar insanısın! Hadi birlikte keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Seni biraz tanıyalım. Bu mevsimlerden hangisi senin favorin?

2. Kendini nasıl tanımlarsın?

3. Gerçekçi bir cevap bekliyoruz. Dolabını açtığında seni nasıl bir görüntü bekler?

4. Günlük kombininde olmazsa olmazın nedir?

5. Hayatının sonuna kadar tek bir tarz giymen gerekse bunlardan hangisini seçerdin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kıyafet alırken en çok neye dikkat edersin?

7. Bazı parçalar vardır ya… O kadar seversin ki aynı modelden 3-4 tane alırsın mesela beyaz tişört gibi. Senin de böyle favori bir parçan var mı?

8. Son soru! Kombinlerden favorini seç bakalım.

Dolabın da hayatın gibi rengarenk!

Senin dolabın tam bir enerji deposu! Canlı renkler, dikkat çeken parçalar ve ben buradayım diyen kombinler tam senlik. Dolabında en çok hangi renk vardır seçmek pek mümkün değil! Giyinmek senin için sadece hazırlanmak değil aynı zamanda ruh halini dışa vurmak. Mevsimler değişse de senin kombininden renkler hiç eksilmiyor.

Pastel tonlar senin dolabını ele geçirmiş durumda!

Herkesin favori pastel tonu bir kıyafeti vardır buna eminiz. Ama senin dolabın adeta bir pastel ton kartelası! Soft tonlar, uyumlu kombinler tam olarak senin tarzın. Abartıdan uzak ama her zaman şık ve zarifsin. Sen detaylarda saklı o estetiği çok iyi yakalıyorsun!

Temiz, ferah ve hep uyumlu… Senin dolabın tam bir beyaz sayfa!

Beyaz ve açık tonlar senin vazgeçilmezin. Kombinlerin ferah, düzenli ve her zaman uyumlu görünüyor. Sen karmaşayı değil sadeliği seviyorsun ve bu seni inanılmaz şık gösteriyor. Az parça ile çok şey başaran o özel stil sende var!

Siyahın gücünü keşfetmişsin ve bırakmaya hiç niyetin yok!

Senin tarzın net siyah ve asalet! Dolabın büyük ihtimalle cool, güçlü ve risksiz kombinlerle dolu. Siyah senin için sadece bir renk değil bir yaşam tarzı desek abartmış olmayız. Her ortama uyum sağlayan, zahmetsiz şıklığın temsilcisisin. Ne giysem derdi sende yok çünkü siyah her zaman çalışır!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın