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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın Ev Hallerini Paylaştığı Son Pozları Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın Ev Hallerini Paylaştığı Son Pozları Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 20:35

Ünlü dizi Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın, günlük yaşamından kareler paylaştığı son fotoğrafları eleştiri oklarının hedefi oldu. Özilhan'ın ev hallerini sergilediği bu pozlar, takipçilerinin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

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Yasemin Özilhan'ı hepimiz Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hatırlıyoruz.

Yasemin Özilhan'ı hepimiz Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hatırlıyoruz.

Özilhan, 2011 yılında evlenip oyunculuk kariyerine son verse de hepimiz onu Ela olarak hatırlamaya devam ettik.

Özilhan, 2011 yılında evlenip oyunculuk kariyerine son verse de hepimiz onu Ela olarak hatırlamaya devam ettik.

Ünlü oyuncu son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerden biri.

Ünlü oyuncu son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerden biri.

Tabii bir de yıllar içerisindeki akılalmaz değişimiyle...

Tabii bir de yıllar içerisindeki akılalmaz değişimiyle...

Günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Özilhan, 1,6 milyonluk bir kitleye sahip.

Günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Özilhan, 1,6 milyonluk bir kitleye sahip.
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Hayran kitlesi bu kadar geniş olunca övgüler kadar eleştiriler de geliyor tabii.

Hayran kitlesi bu kadar geniş olunca övgüler kadar eleştiriler de geliyor tabii.

Özilhan bu sefer de ev hallerini paylaştığı son pozları ile gündeme geldi.

Özilhan bu sefer de ev hallerini paylaştığı son pozları ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun son pozlarını beğenen kadar eleştiren de oldu.

Ünlü oyuncunun son pozlarını beğenen kadar eleştiren de oldu.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

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Siz Özilhan'ın son pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!👇🏼

Siz Özilhan'ın son pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!👇🏼

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aslı semerci

kadin dumduz evdeki haliyle foto paylasmis buna bile kuduranlar var amk ac kopekleri nasil catlamiyosunuz hala saginizda solunuzda gordugunuz her hayata ozen... Devamını Gör