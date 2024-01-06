Demet Özdemir'in Kıvırcık Saçlarına Beğeni Yağdı! 6 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Demet Özdemir'in Kıvırcık Saçlarına Beğeni Yağdı! 6 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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1. Afra Saraçoğlu güzelliğiyle büyüledi.
2. Dilan Çiçek Deniz'den yeni fotoğraf serisi geldi.
3. Özge Özpirinçci:
4. Demet Özdemir, kıvırcık saçlı fotoğraflarıyla gündem oldu.
5. Aslı Kızmaz ve İlker Kızmaz:
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6. Müjde Uzman:
7. Ece Seçkin:
8. Mine Tugay:
9. Engin Altan Düzyatan, paylaşımındaki manzarayla büyüledi.
10. Engin Öztürk ve arkadaşları:
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