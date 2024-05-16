Doğum Verilerindeki Tarihi Gerilemenin Ekonomik ve Sosyolojik Etkileri İçin Uzmanlar Ne Dedi?
Doğum Verilerindeki Tarihi Gerilemenin Ekonomik ve Sosyolojik Etkileri İçin Uzmanlar Ne Dedi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de toplam doğurganlık hızındaki seviye, tarihi dip noktada olunca, birçok açıdan da dikkat çekti. BBC Türkçe'de uzmanlar bunu yorumladı.
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TÜİK'in verilerine göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,51’e düştü.
Uzmanlar doğum verilerini ekonomik nedenlerle yorumladı.
2023 yılında deprem, seçim, ekonomi gibi olgular, toplum için zorlayıcı ve belirsizliklerle dolu olabiliyor. Böyle dönemler, demografik göstergelere yansıyabiliyor.
10 yıldan fazladır doğurganlık oranının 2'nin altında kaldığı İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanında son verilerde daha küçük şehirler ya da kırsal bölgelerde de benzer seyir görülüyor.
Doğum oranlarındaki düşüş ülkelerde, toplumun sürdürülebilirliği ve yaşlanması gibi konulara da işaret ediyor.
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Türkiye'de nüfusun 2050'li yıllara kadar bu şekilde gitmesi halinde, yavaş da olsa artacağını sonrasında "100 milyon" olmadan düşüşe geçebileceğini belirtiyor.
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