Doğum Verilerindeki Tarihi Gerilemenin Ekonomik ve Sosyolojik Etkileri İçin Uzmanlar Ne Dedi?

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Alanur Çavlin, Türkiye'de ailelerin düzenli şekilde doğurganlıklarını planladığına ve mevcut koşullarda çocuk sahipliğinin 1 ya da 2 çocuk şeklinde oluştuğunu belirtirken, şunları iletiyor:

Bu ülke genelinde eğitim düzeyinin artması ve yetişkinlerin, özellikle de annelerin daha önce sahip olmadığı bazı bireysel olanaklarını ve ihtiyaçlarını tespit etmesiyle de ilgili. Ama devam eden düşüş grafiği sadece gündelik durumların değil, toplumun doğurganlık davranışının da değiştiğini gösteriyor.