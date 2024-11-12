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Doğru Bildiklerini Unutturuyoruz: Bu Cilt Bakım Trendlerinden Hangisinin Gerçek Olmadığını Bulabilecek misin?

etiket Doğru Bildiklerini Unutturuyoruz: Bu Cilt Bakım Trendlerinden Hangisinin Gerçek Olmadığını Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 18:01

Cilt bakım trendlerini denemek isteyenler ve meraklı olanlar el kaldırsın! Pek çok cilt bakım trendi var ve hangisi gerçek, hangisi değil öğrenmek ister misin?

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Bu cilt bakım trendlerinden hangisi gerçek değil?

Bildin, 3 katlı kağıt maske trendi doğru değil!

Bildin, 3 katlı kağıt maske trendi doğru değil!

Kağıt maskeler, genellikle tek kullanımlık olup sadece tek bir ürün şeklinde kullanılır. Genellikle tek bir ürün yeterli olur ve cildini başka ürünlerle de nemlendirme açısından destekleyebilirsin.

Red light mask trendi doğru!

Red light mask trendi doğru!

Son zamanlarda kırmızı LED ışık terapisinin ana akım haline gelmeye başladı. En iyi LED yüz maskeleri koyu lekeler, egzama, akne ve ince çizgiler gibi cilt rahatsızlıklarını hedeflemek için kırmızı ve yakın kızılötesi LED'ler (ışık yayan diyotlar) kullanır. Daha önce LED yüz maskeleri yalnızca kliniklerde kullanılıyordu. Ancak son zamanlarda profesyonel düzeydeki maskeler artık kendi banyonuzda kullanmak için güvenli hale geldi ve popülerlikleri artmaya devam ediyor.

Skincare On-the-Go trendi doğru!

Skincare On-the-Go trendi doğru!

Bu trend, genellikle çok yoğun bir hayatı olanların ve büyük şehirlerde yaşayanların uyguladığı bir trend. Cilt bakım rutinleri, genel olarak banyoda ya da evin uygun bir köşesinde yapılırken, bu trendde cilt bakımı arabada, otobüste ve metro gibi toplu taşıma araçlarında yapılıyor. Ne kadar hijyenik olduğu tartışılır ama vakti değerli olanlar ve zamanını değerlendirmek isteyenler için ideal bir trend gibi görünüyor.

Yeşil poşet çay trendi doğru!

Yeşil poşet çay trendi doğru!

Yeşil çayın faydalarını saymakla bitiremeyiz ama cilt bakımı için gayet uygun bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Sıcak iken çayını içebilir ve poşetler ılımaya başladığında göz çevrenize koyarak yüzünüzü dinlendirebilirsiniz. Tabii cildiniz hassas ise bunu uygulamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.

Pearl skin trendi doğru!

Pearl skin trendi doğru!

Cam ten, birkaç yıl boyunca küresel güzellik dünyasına hakim olan bir K-beauty trendiydi. Ancak 2024'te yeni aranan cilt tipi olan inci ten için bir kenara itildi. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi inci cilt, cilde zahmetsiz bir sedef parlaklığı vermekle ilgilidir. Cildin ıslak ve parlak göründüğü cam ciltten farklı olarak, inci cilt daha mat bir ışıltıya sahiptir.

Yosun bileşenli nemlendirme trendi doğru!

Yosun bileşenli nemlendirme trendi doğru!

Bu cilt bakım trendinde denizden yosun alıp direkt olarak kullanılmıyor. Daha çok yosun bileşenli cilt bakım ürünleri, rutinlerde tercih edilmeye başlandı. Çünkü cildinin yeteri kadar beslendiğini düşünmeyen bireyler, bu ürünler sayesinde kendi ciltlerine gereken özeni daha çok verilebileceğini düşündüler ve bu akım başladı.

Bubble mask trendi doğru!

Bubble mask trendi doğru!

Bubble mask trendinde cilde uygulanan ürün, genellikle sıvı ya da hafif akışkan olabiliyor. Hatta bazı kağıt maskelerde de bu özellik mevcut oluyor. Ürünü cildinize kullandıktan bir süre sonra cildinizin ısısı ile tepkimeye giriyor ve köpük oluşmaya başlıyor. Bu trend, bir nevi cilt bakım rutinini eğlenceli bir hale getirmeyi amaçlıyor diyebiliriz.

Gece maskesi trendi doğru!

Gece maskesi trendi doğru!

Bu trend, gece uygulanmaya başlanan bir trend. Önce yüzünüze uygulamak istediğiniz maskeyi kullanıyorsunuz ve ardından yatağa girip uyuyorsunuz. Uyumadan önce yapılan bu trend, gece boyunca kullanılan ürünün cildin daha hızlı emmesine yardımcı oluyor.

3 adımlı cilt bakım rutini trendi doğru!

3 adımlı cilt bakım rutini trendi doğru!

3 adımlı cilt bakım rutini, özellikle yoğun yaşam tarzına sahip bireyler için pratik bir çözüm sunuyor. Bu yaklaşım, cilt bakımını basit ve hızlı hale getirirken, cildin ihtiyaçlarını da karşılamaya odaklanıyor. İşte bu trendin temel adımları:

1. Temizlik: Cilt bakımının en önemli adımı olan temizlik, cildin kir ve makyajdan arındırılmasını sağlar. Temizleyici ürünlerin kullanımı, cildin sağlıklı bir şekilde nefes almasını destekler. Mobil cilt bakımda, yüz mendilleri veya temizleme jelleri gibi pratik ürünler tercih edilebilir.

2. Nemlendirme: Cildin nem dengesini sağlamak için uygun bir nemlendirici kullanmak gereklidir. Hafif, su bazlı nemlendiriciler, özellikle hareket halindeyken cildin ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir. Seyahat dostu formatlar, bu adımı daha da kolaylaştırır.

3. Güneş Koruma: Son adım, cildin UV ışınlarından korunmasıdır. Güneş koruyucu spreyler veya stickler, her ortamda rahatlıkla kullanılabilir.

Havlusuz kurulanma trendi doğru!

Havlusuz kurulanma trendi doğru!

Koreli kadınlar arasında hızla popülerleşen 'havlusuz kurulanma' trendi, banyo sonrası cildin doğal nem dengesini korumaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu yöntemde havlu yerine cildin kendi kendine kuruması beklenir; bu da cildin nem kaybını azaltarak doğal yağların korunmasına yardımcı olur. Uzmanlar, havlu kullanımının cildin doğal yağlarını alabileceğini ve bakterilerin yayılmasına yol açabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle havlusuz kurulanma, cilt sağlığını koruma açısından daha hijyenik bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Koreli kadınların cilt bakımındaki titizliğiyle birleşen bu trend, dünya genelinde de dikkat çekmeye başlamıştır.

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