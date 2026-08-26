Doğduğun Aya Göre Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?

Kendine güven dediğimiz şey sadece kalabalıkların içinde rahat konuşabilmekten ya da verdiğin bir kararın arkasında durmaktan ibaret değil. Bazen kendi değerini bilmek, bazen hata yaptığında kendini affedebilmek, bazen de kimsenin onayını beklemeden kendi yolunda ilerleyebilmek demek. Peki doğduğun ay, kendine güven konusunda nasıl bir karaktere sahip olduğunu ele veriyor olabilir mi?