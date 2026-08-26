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Doğduğun Aya Göre Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?

Doğduğun Aya Göre Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 14:30
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Kendine güven dediğimiz şey sadece kalabalıkların içinde rahat konuşabilmekten ya da verdiğin bir kararın arkasında durmaktan ibaret değil. Bazen kendi değerini bilmek, bazen hata yaptığında kendini affedebilmek, bazen de kimsenin onayını beklemeden kendi yolunda ilerleyebilmek demek. Peki doğduğun ay, kendine güven konusunda nasıl bir karaktere sahip olduğunu ele veriyor olabilir mi?

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Doğduğun Aya Göre Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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