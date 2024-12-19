Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 13 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 13 Yeni Fotoğraf
Doğa kimi zaman sunduğu büyüleyici güzelliklerle ruhumuzu dinlendirirken, kimi zaman da karanlık yüzüyle bizi ürpertmeyi başarıyor. Reddit’te paylaşılan ve kısa sürede ilgi gören 13 yeni fotoğraf vahşi yaşamın ne kadar etkileyici ve bir o kadar da korkutucu olabileceğini gözler önüne seriyor. Hazırsanız içimizi titreten bu karelere birlikte göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Afrika'nın en tehlikeli memelisi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. ''Yeni bir araştırmaya göre Kaliforniya sincapları ilk kez başka bir kemirgen yiyor''
3. Avına yaklaşan bir jaguar
4. ''Bahçedeki tarla fareleri tehlike altında.''
5. Amerikan Kızılgerdanı bir yemeğin peşinde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. ''Annelerin yumurtlayacak yumurtaları var''
7. Kartal için iyi gün ördek için kötü gün
8. Bu fok balığı yassı bir balığı kemiriyor
9. Yüksek voltajlı bir düzenekteki güvercinler
10. Güvercin düştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. ''Kel Kartal daha sonra yemek üzere bir ikram taşıyor''
12. Yemek vakti
13. Atmaca Mavi Alakarga'yı öldürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın