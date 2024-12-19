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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 13 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 13 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 17:10

Doğa kimi zaman sunduğu büyüleyici güzelliklerle ruhumuzu dinlendirirken, kimi zaman da karanlık yüzüyle bizi ürpertmeyi başarıyor. Reddit’te paylaşılan ve kısa sürede ilgi gören 13 yeni fotoğraf vahşi yaşamın ne kadar etkileyici ve bir o kadar da korkutucu olabileceğini gözler önüne seriyor.  Hazırsanız içimizi titreten bu karelere birlikte göz atalım!

Kaynak

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1. Afrika'nın en tehlikeli memelisi

1. Afrika'nın en tehlikeli memelisi

2. ''Yeni bir araştırmaya göre Kaliforniya sincapları ilk kez başka bir kemirgen yiyor''

2. ''Yeni bir araştırmaya göre Kaliforniya sincapları ilk kez başka bir kemirgen yiyor''

3. Avına yaklaşan bir jaguar

3. Avına yaklaşan bir jaguar

4. ''Bahçedeki tarla fareleri tehlike altında.''

4. ''Bahçedeki tarla fareleri tehlike altında.''

5. Amerikan Kızılgerdanı bir yemeğin peşinde

5. Amerikan Kızılgerdanı bir yemeğin peşinde
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6. ''Annelerin yumurtlayacak yumurtaları var''

6. ''Annelerin yumurtlayacak yumurtaları var''

7. Kartal için iyi gün ördek için kötü gün

7. Kartal için iyi gün ördek için kötü gün

8. Bu fok balığı yassı bir balığı kemiriyor

8. Bu fok balığı yassı bir balığı kemiriyor

9. Yüksek voltajlı bir düzenekteki güvercinler

9. Yüksek voltajlı bir düzenekteki güvercinler

10. Güvercin düştü

10. Güvercin düştü
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11. ''Kel Kartal daha sonra yemek üzere bir ikram taşıyor''

11. ''Kel Kartal daha sonra yemek üzere bir ikram taşıyor''

12. Yemek vakti

12. Yemek vakti

13. Atmaca Mavi Alakarga'yı öldürüyor.

13. Atmaca Mavi Alakarga'yı öldürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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