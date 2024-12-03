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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 10:13

Doğanın bazen ne kadar ürkütücü olabileceğini görmek sizi şaşırtabilir. Özellikle vahşi hayvanlar ve doğa olayları birleşince ortaya tüyler ürperten manzaralar çıkabiliyor. Reddit'te paylaşılan bu 15 fotoğraf doğanın karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Hem etkileyici hem de korkutucu olan bu kareler bakarken nefesinizi kesecek. İşte sizi iliklerinize kadar ürpertecek o fotoğraflar!

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1. ''Hayatınızın geri kalanını rakibinizin çürümüş kafasının suratınıza doğru bakacak şekilde yaşadığınızı hayal edin.''

1. ''Hayatınızın geri kalanını rakibinizin çürümüş kafasının suratınıza doğru bakacak şekilde yaşadığınızı hayal edin.''

2. Parlak bir böcek.

2. Parlak bir böcek.

3. ''Örümcek lezzetli bir yemeğin tadını çıkarıyor''

3. ''Örümcek lezzetli bir yemeğin tadını çıkarıyor''

4. ''Gopher'ı çiğneyen çakal''

4. ''Gopher'ı çiğneyen çakal''

5. ''Arka bahçemde bir şahinin bir güvercini yediğini gördüm''

5. ''Arka bahçemde bir şahinin bir güvercini yediğini gördüm''
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6. ''Maasai Mara'da bir çita yavrusunun ziyafetini çekiyor''

6. ''Maasai Mara'da bir çita yavrusunun ziyafetini çekiyor''

Tok ve mutlu.

Tok ve mutlu.

7. Aç bir şahin yemeğinin tadını çıkarıyor.

7. Aç bir şahin yemeğinin tadını çıkarıyor.

8. Geriye kalan.

8. Geriye kalan.

9. ''Cilalı krom böcek gerçekten gerçek''

9. ''Cilalı krom böcek gerçekten gerçek''
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10. Martının acı sonu

10. Martının acı sonu

11. ''Bir Karakulak bir şahini yakaladığında geriye ne kalır?''

11. ''Bir Karakulak bir şahini yakaladığında geriye ne kalır?''

12. ''Dişi aslan, timsah saldırısı sonucu yaralanan yavrusunu yiyor''

12. ''Dişi aslan, timsah saldırısı sonucu yaralanan yavrusunu yiyor''

13. Bir başka parlak böcek

13. Bir başka parlak böcek

14. ''Kurbağa yiyen balıkçıl''

14. ''Kurbağa yiyen balıkçıl''
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15. Leopar bir yaban domuzunu yiyor.

15. Leopar bir yaban domuzunu yiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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