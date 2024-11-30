Pek de Mantık Aramamak Lazım: Bilim, Kedilerin 6 Tuhaf Davranışının Ardındaki Sebebi Açıkladı!

Kediler, sevimlilikleri kadar kafa karıştıran davranışlarıyla da tanınır. Ama hiç merak ettiniz mi, kediniz neden battaniyeyi yoğuruyor ya da dizüstü bilgisayarınızın üstüne yatıyor? Kaliforniya Üniversitesi Davis’ten Emma Grigg, kedilerin bu davranışlarının ardındaki nedenleri bilimsel olarak açıkladı. İşte kedilerin en sık sergilediği 6 davranış ve onların anlamları! Gelin bakalım 😻