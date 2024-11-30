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Pek de Mantık Aramamak Lazım: Bilim, Kedilerin 6 Tuhaf Davranışının Ardındaki Sebebi Açıkladı!

Pek de Mantık Aramamak Lazım: Bilim, Kedilerin 6 Tuhaf Davranışının Ardındaki Sebebi Açıkladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 14:45

Kediler, sevimlilikleri kadar kafa karıştıran davranışlarıyla da tanınır. Ama hiç merak ettiniz mi, kediniz neden battaniyeyi yoğuruyor ya da dizüstü bilgisayarınızın üstüne yatıyor? Kaliforniya Üniversitesi Davis’ten Emma Grigg, kedilerin bu davranışlarının ardındaki nedenleri bilimsel olarak açıkladı. İşte kedilerin en sık sergilediği 6 davranış ve onların anlamları! Gelin bakalım 😻

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1. İlk olarak şu soruyla başlayalım keza eminim kedi sahipleri olarak hiçbirimiz tam olarak emin değiliz! Kediler bizi gerçekten seviyor mu ve seviyorsa nasıl gösteriyor?

1. İlk olarak şu soruyla başlayalım keza eminim kedi sahipleri olarak hiçbirimiz tam olarak emin değiliz! Kediler bizi gerçekten seviyor mu ve seviyorsa nasıl gösteriyor?

Kediniz başını bacaklarınıza sürtüyor ya da ayaklarınızın etrafında dolanıyorsa, bu size olan sevgisini gösteriyor. Emma Grigg’e göre, kedilerin yanaklarındaki salgı bezleri sayesinde sizi "kendi dünyalarının bir parçası" haline getiriyorlar.

Kediniz başını bacaklarınıza sürtüyor ya da ayaklarınızın etrafında dolanıyorsa, bu size olan sevgisini gösteriyor. Emma Grigg’e göre, kedilerin yanaklarındaki salgı bezleri sayesinde sizi "kendi dünyalarının bir parçası" haline getiriyorlar.

Ayrıca yakın durmaya çalışmalarının, onların size güven duyduğunu gösterdiğini biliyor muydunuz? Ancak fiziksel temas ihtiyaçlarının kediden kediye değişebileceğini unutmayın!

2. Peki neden mırlıyorlar? Kediler mutluyken mırlasa da yaralandıklarında ya da ölmeye yakınken de bu sesi çıkarabiliyorlar. Yani mırlamanın, duygusal bir ifade kadar rahatlatıcı bir mekanizma da olabileceğini söyleyebiliriz.

2. Peki neden mırlıyorlar? Kediler mutluyken mırlasa da yaralandıklarında ya da ölmeye yakınken de bu sesi çıkarabiliyorlar. Yani mırlamanın, duygusal bir ifade kadar rahatlatıcı bir mekanizma da olabileceğini söyleyebiliriz.

3. Peki neden bizi hamur yoğurur gibi yoğuruyorlar? Aslında bu hareket, yavruluk dönemlerinden kalma bir alışkanlık.

Annelerinden süt emerken bu hareketi yapan kediler, büyüdüklerinde de kendilerini rahatlatmak için bunu sürdürüyor. Grigg, sevdikleri bir kişi ya da eşyanın üzerinde bu hareketi yaparken kedilerin güvende ve huzurlu hissettiklerini belirtiyor.

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4. Kuş gördüklerinde neden konuşuyorlar? Kedilerin kuş gördüklerinde çıkardığı cıvıldama sesinin kesin nedeni tam olarak bilinmese de bilim insanları bunun avlanma dürtüsüyle ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Özellikle yakalayamayacaklarını fark ettikleri bir avı gördüklerinde, heyecanla bu sesi çıkarıyorlar.

5. Kedi nanelerine ölüp bitmelerinin sebebi ne? Kedi nanesi, kedilerin yaklaşık yüzde 50 ila 75’inde davranış değişikliklerine yol açıyor.

5. Kedi nanelerine ölüp bitmelerinin sebebi ne? Kedi nanesi, kedilerin yaklaşık yüzde 50 ila 75’inde davranış değişikliklerine yol açıyor.

Grigg, bunun kedi nanesindeki "nepatalakton" adlı yağdan kaynaklandığını belirtiyor. Bu madde, kedilerin merkezi sinir sistemini etkileyerek öforik ya da halüsinojenik etkiler yaratabiliyor.

Grigg, bunun kedi nanesindeki "nepatalakton" adlı yağdan kaynaklandığını belirtiyor. Bu madde, kedilerin merkezi sinir sistemini etkileyerek öforik ya da halüsinojenik etkiler yaratabiliyor.

6. En çok sevdikleri şeylerden birisi de biliyorsunuz ki klavyeye oturmak... Önemli bir işin ortasında başka bir yer yokmuşçasına oturmaları yok mu! 😂

6. En çok sevdikleri şeylerden birisi de biliyorsunuz ki klavyeye oturmak... Önemli bir işin ortasında başka bir yer yokmuşçasına oturmaları yok mu! 😂

Bilgisayarınızın sıcaklığı kedinizin hoşuna gidiyor olabilir ancak bu davranışın ardında başka nedenler de var. Grigg’e göre, kediler bu hareketle sizin dikkatinizi çekmek istiyor ve sizinle daha fazla bağ kurmaya çalışıyorlar.

Bilgisayarınızın sıcaklığı kedinizin hoşuna gidiyor olabilir ancak bu davranışın ardında başka nedenler de var. Grigg’e göre, kediler bu hareketle sizin dikkatinizi çekmek istiyor ve sizinle daha fazla bağ kurmaya çalışıyorlar.

Ayrıca sizin kokunuzun bulunduğu eşyalara yakın durmak, onların güven duygusunu artırıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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