Doğan Tekatlı'nın Yaklaşımıyla Erciyes’in Kültürel Mirası ve Bilimsel Keşifler

Erciyes, adını eski tabletlerde ve destanlarda sıkça gördüğümüz bir kahraman gibi tarihe mal olmuş; pek çok dönemi ve hikâyeyi bünyesinde barındıran, geçmişi ve bugünü bir arada tutan bir zaman kapsülüdür.

Doğan Tekatlı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu bu belgeselde, Erciyes'in zirvesinden yükselen rüzgarların, geçmiş medeniyetlerin fısıltılarını taşıdığı hissediliyor. Bu belgesel, Erciyes’in sadece yüksek bir dağ olmadığını; bir kültür, inanç ve tarih yatağı olduğunu izleyiciye sunuyor. Dağın her bir taşında, her bir kar tanesinde binlerce yıl öncesine dayanan hikâyeler yatıyor. Bu yapıt, Erciyes’in mitolojik ve tarihsel önemini, antik dönemlerden günümüze uzanan bir yolculukla, ziyaretçilere görsel bir şölen olarak sunuyor.

Erciyes, aynı zamanda doğal bir kütüphane gibi; içinde barındırdığı jeolojik, arkeolojik ve kültürel verilerle bilim insanlarına, tarihçilere ve mitoloji meraklılarına eşsiz bilgiler sunmaktadır. 'Kapadokya’nın Gizemli Mabedi: Erciyes' belgeseli, bu bilgileri derleyerek, Doğan Tekatlı'nın özgün anlatımı ve sinematografik ustalığıyla, Erciyes’in sadece görsel bir portresini değil, aynı zamanda onun ruhunu da yansıtmayı hedefliyor. Bu belgesel, izleyiciyi Erciyes’in zirvesine, onun gizli kalmış hikâyelerine ve unutulmuş medeniyetlere doğru bir keşfe çıkarıyor.

Bu yolculukta, Erciyes’in sadece manzarasıyla değil, taşıdığı anlamlarla, tarihi ile, insanlık tarihine etkisiyle de nasıl büyüleyici bir yer olduğunu keşfedeceğiz.

-'Kapadokya’nın Gizemli Mabedi: Erciyes' belgeselinin fikri nasıl ortaya çıktı? Bu projeye başlamanızı tetikleyen şey neydi?

Erciyes Dağı’nın doğal güzelliğinin yanı sıra kültürel, tarihi ve inançsal bir miras olduğunu biliyorduk. Ancak bu zenginliğin hak ettiği ilgiyi görmediğini fark ettik. Bu düşünce, Kültepe Belgeseli sırasında şekillendi. Çekimler esnasında, Erciyes’in eski tabletlerde adı geçen ve Hisarcık Anıtı’nda 'Harhara' olarak anılan geçmişiyle karşılaştık. Böylece, Erciyes’i derinlemesine ele almayı amaçlayan bir proje doğdu.

-Kapadokya gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin bir bölgeyi ele alırken, Erciyes’i merkeze koymayı neden tercih ettiniz?

Erciyes, Kapadokya’nın oluşum sürecinde önemli bir rol oynamış bir zirve. Hititlerden Roma’ya kadar birçok medeniyetin kutsal kabul ettiği bir bölgeyi şekillendiren bu dağ, tarih boyunca birçok farklı anlam taşımış. Hem coğrafi hem kültürel etkileriyle bölgenin kimliğini belirleyen bir unsur olduğu için Erciyes’i merkeze almayı seçtik.