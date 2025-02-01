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Doğan Tekatlı'nın Yaklaşımıyla Erciyes’in Kültürel Mirası ve Bilimsel Keşifler
Doğan Tekatlı'nın Yaklaşımıyla Erciyes’in Kültürel Mirası ve Bilimsel Keşifler
Anadolu'nun kozmik derinliklerine kök salmış, antik zamanlardan bu yana medeniyetlerin yükselip düştüğü, efsanelerle bezeli Erciyes Dağı, gökyüzüne meydan okuyan ihtişamıyla sadece bir dağ değil, aynı zamanda bir kültür ve tarih harikasıdır. Doğan Tekatlı'nın yapımcılığında hayat bulan 'Kapadokya’nın Gizemli Mabedi: Erciyes' belgeseli, bu muazzam dağın sadece bir doğal harika olmadığını, tarih boyunca kutsal bir mekân olarak nasıl şekillendiğini ve medeniyetlerin bu zirvede nasıl iz bıraktığını gözler önüne seriyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde büyük destekleri olan Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne derin teşekkürlerimizi sunarız.
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Erciyes, Anadolu’nun manevi atlasında, Hititlerden Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar uzanan bir zaman diliminde birçok medeniyeti ağırlamış, mitolojik hikâyelere konu olmuş ve dönemlerin ruhunu taşıyan bir simge haline gelmiştir.
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-Belgeselin hazırlık sürecinde sizi en çok etkileyen veya zorlayan detay neydi?
-Çekimler sırasında Erciyes ve çevresinde sizi bekleyen doğal ya da lojistik zorluklar oldu mu?
-Gelecekte yine bu tür temalar üzerinde çalışmayı düşünüyor musunuz? Belki Kapadokya’nın farklı bir yönünü ele alacak yeni bir proje planınız var mı?
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