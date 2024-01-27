Dizi ve Filmlerde Oynayan Gerçek Olmayan Bebekler Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak!

Bugüne kadar eğlenceli filmlere imzasını atan Gupse Özay, kendi çocuğunu da kucağına almasıyla birlikte yeni bir filme imza attı. Taze anne babaların 40 günlük sürecini eğlenceli ve bir o kadar da gerçekçi bir dille aktaran Lohusa, izleyenlerden tam not almış gibi görünüyor.