Dizi ve Filmlerde Oynayan Gerçek Olmayan Bebekler Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak!
Dizi ve Filmlerde Oynayan Gerçek Olmayan Bebekler Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak!
Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa, izleyiciyle buluştu. Filmin başrolünde ise bebek vardı hiç şüphesiz. İzleyen herkesin gerçek sandığı, aslında sadece 'gerçekçi' olan bir bebek!
Gelin birlikte bu bebeğe bir bakalım.
Kaynak: Buse ile Birlikte
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Gupse Özay yepyeni filmi Lohusa ile izleyenlerle buluştu.
Filmin başrollerinde Gupse Özay, Onur Gürçay ve tabii çiftimizin bebeği yer alıyor.
Bunun sebebi ise Lohusa filminde yer alan bebeğin, gerçek olmaması!
"İlk başta gerçek zannedeceksiniz ama gerçek değil..."
Yurt dışında oldukça revaçta olan bu bebekler artık ülkemizde de üretiliyor, birçok filmde, dizide ve reklamda kullanılıyor.
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Örneğin Mucize Doktor'un son sahnesindeki bebek, Bihter filminde dünyaya gelen bebek, birçok bebek markasının reklamındaki bebekler...
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