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Dizi ve Filmlerde Oynayan Gerçek Olmayan Bebekler Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak!

Dizi ve Filmlerde Oynayan Gerçek Olmayan Bebekler Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.01.2024 - 09:58

Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa, izleyiciyle buluştu. Filmin başrolünde ise bebek vardı hiç şüphesiz. İzleyen herkesin gerçek sandığı, aslında sadece 'gerçekçi' olan bir bebek! 

Gelin birlikte bu bebeğe bir bakalım.

Kaynak: Buse ile Birlikte

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Gupse Özay yepyeni filmi Lohusa ile izleyenlerle buluştu.

Gupse Özay yepyeni filmi Lohusa ile izleyenlerle buluştu.

Bugüne kadar eğlenceli filmlere imzasını atan Gupse Özay, kendi çocuğunu da kucağına almasıyla birlikte yeni bir filme imza attı. Taze anne babaların 40 günlük sürecini eğlenceli ve bir o kadar da gerçekçi bir dille aktaran Lohusa, izleyenlerden tam not almış gibi görünüyor.

Filmin başrollerinde Gupse Özay, Onur Gürçay ve tabii çiftimizin bebeği yer alıyor.

Filmin başrollerinde Gupse Özay, Onur Gürçay ve tabii çiftimizin bebeği yer alıyor.

Filmde Burcu ve Onur karakteriyle birlikte çiftimizin minik bebeğini de görüyoruz sık sık. Her ne kadar bazı filmlerde yenidoğan olması gereken bebekler, oldukça büyük olsalar da, Lohusa filmindeki bebeğimiz yenidoğan boyutunda!

Bunun sebebi ise Lohusa filminde yer alan bebeğin, gerçek olmaması!

Bunun sebebi ise Lohusa filminde yer alan bebeğin, gerçek olmaması!

Lohusa filminin galasına katılan 'Buse ile birlikte' adındaki sosyal medya kullanıcısı, filmde yer alan bebeğin aslında gerçek olmadığını paylaştı.

"İlk başta gerçek zannedeceksiniz ama gerçek değil..."

"İlk başta gerçek zannedeceksiniz ama gerçek değil..."

Boyutlarının gerçekçi olmasının yanısıra, bu bebekler yakın çekimde bile fark edilemeyecek derecede gerçekçiler!

Yurt dışında oldukça revaçta olan bu bebekler artık ülkemizde de üretiliyor, birçok filmde, dizide ve reklamda kullanılıyor.

Yurt dışında oldukça revaçta olan bu bebekler artık ülkemizde de üretiliyor, birçok filmde, dizide ve reklamda kullanılıyor.

Lohusa filminde yer alan bebek, 'Nara' adlı bir markaya ait. Reborn olarak bilinen bu bebekler, bugüne kadar izlediğimiz birçok yapımda yer almış.

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Örneğin Mucize Doktor'un son sahnesindeki bebek, Bihter filminde dünyaya gelen bebek, birçok bebek markasının reklamındaki bebekler...

Örneğin Mucize Doktor'un son sahnesindeki bebek, Bihter filminde dünyaya gelen bebek, birçok bebek markasının reklamındaki bebekler...

Anlaşılan o ki bundan sonra gördüğümüz hiçbir şeye inanamayacağız!

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