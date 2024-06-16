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Disney Yıldızlarının Şöhretlerinin Zirvesindeyken Ne Kadar Genç Olduklarını Fark Ettiren 10 Fotoğraf

Disney Yıldızlarının Şöhretlerinin Zirvesindeyken Ne Kadar Genç Olduklarını Fark Ettiren 10 Fotoğraf

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 15:16

10 Disney çocuk yıldızının şöhretlerinin zirvesindeyken gerçekte ne kadar genç olduklarını fark ettiren o fotoğrafları sizin için derledik!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
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1. Zendaya

1. Zendaya

2. Miley Cyrus

2. Miley Cyrus

3. Cole ve Dylan Sprouse

3. Cole ve Dylan Sprouse

4. Selena Gomez

4. Selena Gomez

5. Demi Lovato

5. Demi Lovato
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6. Vanessa Hudgens

6. Vanessa Hudgens

7. Zac Efron

7. Zac Efron

8. Sabrina Carpenter

8. Sabrina Carpenter

9. Ashley Tisdale

9. Ashley Tisdale

10. Olivia Rodrigo

10. Olivia Rodrigo
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