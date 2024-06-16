Disney Yıldızlarının Şöhretlerinin Zirvesindeyken Ne Kadar Genç Olduklarını Fark Ettiren 10 Fotoğraf
Disney Yıldızlarının Şöhretlerinin Zirvesindeyken Ne Kadar Genç Olduklarını Fark Ettiren 10 Fotoğraf
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
10 Disney çocuk yıldızının şöhretlerinin zirvesindeyken gerçekte ne kadar genç olduklarını fark ettiren o fotoğrafları sizin için derledik!
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1. Zendaya
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2. Miley Cyrus
3. Cole ve Dylan Sprouse
4. Selena Gomez
5. Demi Lovato
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6. Vanessa Hudgens
7. Zac Efron
8. Sabrina Carpenter
9. Ashley Tisdale
10. Olivia Rodrigo
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