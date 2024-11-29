Dışarıdan Değişim, İçeriden Farkındalık: Estetik Müdahalelerin Hayatımıza Etkisi

Vücudun herhangi bir bölgesine bir müdahalede bulunmak; aynı zamanda birçok alana dokunarak, onların değişimine sebep olabilmektedir. Mesela alındaki kırışıklıklara müdahalede bulunmak, bir konuya odaklanamamaya, yoğunlaşamamaya sebep olabilir. Kaz ayakları denilen göz çevresindeki bölgeye yapılacak bir müdahale ve o bölgedeki çizgilerin yok edilmesi, oradaki öğrenilenlerin de silinmesine neden olabilir.

Vücuttaki yağlar, bulunduğu alanla bağlantılı olarak geçmişte yaşanılan bir olay ya da duygudan veya bir hâlden korumaktadır. Örneğin, karın altı bölgesi anneyi, geçmişi temsil ettiğinden, bu bölgedeki yağlar da bu alanlarda duyulan öfkeyi gösterip ilgili olay ve duygulardan korumak için oradadır. Basen bölgesindeki yağlar ise babayı, geleceği temsil etmekte olup buradaki yağların sebebi; babaya, erkeğe, geleceğe duyulan öfkelerdir.

Hangi alanda bir problem varsa, o alanın içinde bize gösterilmek istenen bir bilgi vardır.

Bu bölgeler inceltilebilir ya da estetik kaygılarla operasyonlar yapılabilir ancak bize olan bilgisini- mesajını almadığımız, oradaki frekansı fark edip dönüştürmediğimiz müddetçe, yapılacak müdahalelerle dışarıdan bir değişim olsa da içeride var olan öfke, kızgınlık enerjisi ve frekanslar yok olmayacak, hayattaki başka alanlara arttırılmış olarak kayabilecektir. Dövme, saç boyama, saç ekimi ya da sakal modeli değişikliği olsun, her türlü estetik operasyonlar için müdahalelerin tümünde içeride ve dışarıda değişen bir şey vardır.

Parça bütüne ait olduğundan, vücudumuza da yapacağımız dışarıdan küçük görünen bir müdahale hayatımız içinde birçok şeyi değiştirerek o alandaki kaderimizi değiştirebilir. Peki, bunun sorumluluğunu almaya hazır mıyız?

Fark edelim, öğrenelim ve idrâk edelim. Kendimizi tanıyarak, hangi müdahalenin neye sebep olacağının farkına vararak ihtiyacımıza göre adımlar atalım.

Sevgilerimle

Hoşça kalın…

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