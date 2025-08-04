Dinleyince “Keşke Ben Yazsaydım” Diyeceğin 13 Şarkı

Bazı şarkılar vardır ya hani... Dinlersin ve bir anda zaman durur. Cümlelerin her biri kalbine işlenir, “bunu ben yazmalıydım” diye iç geçirirsin. Belki bir ayrılık, belki bir pişmanlık, belki de tarifini bile bilmediğin o tuhaf duygular… Herkesin hayatında bir noktaya dokunan o parçalarla dolu bu liste.

Peki ya senin için o şarkı hangisi?