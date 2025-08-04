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Dinleyince “Keşke Ben Yazsaydım” Diyeceğin 13 Şarkı

etiket Dinleyince “Keşke Ben Yazsaydım” Diyeceğin 13 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 21:46

Bazı şarkılar vardır ya hani... Dinlersin ve bir anda zaman durur. Cümlelerin her biri kalbine işlenir, “bunu ben yazmalıydım” diye iç geçirirsin. Belki bir ayrılık, belki bir pişmanlık, belki de tarifini bile bilmediğin o tuhaf duygular… Herkesin hayatında bir noktaya dokunan o parçalarla dolu bu liste.

Peki ya senin için o şarkı hangisi?

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13. Sena Şener – Affetmem Herkesi

12. Tuğkan – Aylar Olmuş

11. Mor ve Ötesi – Cambaz

10. Pilli Bebek – Delilik

9. Deniz Tekin – Gelir Miyim?

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8. Duman – Haberin Yok Ölüyorum

7. Radiohead – Exit Music

6. Redd – Her Neyse

5. Hayko Cepkin – Melekler

4. Athena – Yalan

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3. Çilekeş – Yetmiyor

2. Sakin – Denek Hayatım

1. Anathema – Flying

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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