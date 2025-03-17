Dinledikten Sonra Hayata Dair Umutlar Yeşerten 12 Mark Ambor Parçası
Dinledikten Sonra Hayata Dair Umutlar Yeşerten 12 Mark Ambor Parçası
Dinledikten sonra içinizde bir şeyler değişecek... Dinledikçe içinizdeki umut parçalarını yeşertecek olan birbirinden keyifli parçaları keşfetmeye hazır mısınız? Gelin birlikte Mark Ambar ve onun tekrar tekrar dinlemek isteyeceğimiz şarkılarına dönelim!
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1. Belong Together
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2. My Love!
3. Sky is the Limit
4. Hate That I Still Love You
5. It's Us Again
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6. Don't You Worry
7. Curls In The Wind
8. I Hope It All Works Out
9. Our Way
10. Good To Be
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11. Hair Toss, Arms Crossed
12. Company
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