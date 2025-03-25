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Dinledikten Sonra Başka Bir Şarkıcıyı Dinlemekte Zorlanacağınız 12 Jakuzi Şarkısı

etiket Dinledikten Sonra Başka Bir Şarkıcıyı Dinlemekte Zorlanacağınız 12 Jakuzi Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 23:51

Bir kez girdin mi çıkması zor; duygu dolu atmosferiyle seni içine çeker ve başka hiçbir şarkıcıyı dinlemek istemeyeceğin bir ruh haline sokar.

Eğer Jakuzi’yi seviyorsan veya keşfetmek istiyorsan, işte seni bağımlı yapacak 12 şarkı!

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1. Jakuzi - Toz

2. Jakuzi - Şüphe

3. Jakuzi - Koca Bir Saçmalık

4. Jakuzi - 'Sana Göre Bir Şey Yok'

5. Jakuzi - Lubunya

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6. Jakuzi-Sür Beni

7. Jakuzi - Merasim

8. Jakuzi - Açık Bir Yara

9. Jakuzi - 'İstemezdim'

10. Jakuzi - Koca Bir Saçmalık

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11. Jakuzi - 'Bir Şey Olur'

12. Jakuzi - Kendine Rağmen

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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