Dinledikten Sonra Başka Bir Şarkıcıyı Dinlemekte Zorlanacağınız 12 Jakuzi Şarkısı
Dinledikten Sonra Başka Bir Şarkıcıyı Dinlemekte Zorlanacağınız 12 Jakuzi Şarkısı
Bir kez girdin mi çıkması zor; duygu dolu atmosferiyle seni içine çeker ve başka hiçbir şarkıcıyı dinlemek istemeyeceğin bir ruh haline sokar.
Eğer Jakuzi’yi seviyorsan veya keşfetmek istiyorsan, işte seni bağımlı yapacak 12 şarkı!
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1. Jakuzi - Toz
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2. Jakuzi - Şüphe
3. Jakuzi - Koca Bir Saçmalık
4. Jakuzi - 'Sana Göre Bir Şey Yok'
5. Jakuzi - Lubunya
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6. Jakuzi-Sür Beni
7. Jakuzi - Merasim
8. Jakuzi - Açık Bir Yara
9. Jakuzi - 'İstemezdim'
10. Jakuzi - Koca Bir Saçmalık
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11. Jakuzi - 'Bir Şey Olur'
12. Jakuzi - Kendine Rağmen
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