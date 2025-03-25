Dinlediğinde Yeni Bir Hayata Başlamış Gibi Hissettirecek O Şarkı Hangisi?

Bazen tek bir şarkı, içindeki tüm enerjiyi açığa çıkarabilir, sana yepyeni bir başlangıç hissi verebilir. Bir reset atmak, geçmişi geride bırakmak ve taptaze bir sayfa açmak istiyorsan, tam da ruhuna hitap eden o şarkıyı bulmanın zamanı geldi!