Dinlediğinde Yeni Bir Hayata Başlamış Gibi Hissettirecek O Şarkı Hangisi?
Dinlediğinde Yeni Bir Hayata Başlamış Gibi Hissettirecek O Şarkı Hangisi?
Bazen tek bir şarkı, içindeki tüm enerjiyi açığa çıkarabilir, sana yepyeni bir başlangıç hissi verebilir. Bir reset atmak, geçmişi geride bırakmak ve taptaze bir sayfa açmak istiyorsan, tam da ruhuna hitap eden o şarkıyı bulmanın zamanı geldi!
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1. Boş zamanlarında yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?
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2. Senin için ideal hafta sonu aktivitesi hangisidir?
3. En çok hangi film türünü izlemekten hoşlanırsın?
4. En sevdiğin müzik türü hangisi?
5. Hangisi senin favori hobin?
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6. Tatile çıktığında hangisini yapmayı tercih edersin?
7. Hangi mevsimi daha çok seversin?
8. Son olarak baktığında sana en huzurlu hissettiren manzara hangisi?
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