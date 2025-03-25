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Dinlediğinde Yeni Bir Hayata Başlamış Gibi Hissettirecek O Şarkı Hangisi?

etiket Dinlediğinde Yeni Bir Hayata Başlamış Gibi Hissettirecek O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 23:53

Bazen tek bir şarkı, içindeki tüm enerjiyi açığa çıkarabilir, sana yepyeni bir başlangıç hissi verebilir. Bir reset atmak, geçmişi geride bırakmak ve taptaze bir sayfa açmak istiyorsan, tam da ruhuna hitap eden o şarkıyı bulmanın zamanı geldi!

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1. Boş zamanlarında yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?

2. Senin için ideal hafta sonu aktivitesi hangisidir?

3. En çok hangi film türünü izlemekten hoşlanırsın?

4. En sevdiğin müzik türü hangisi?

5. Hangisi senin favori hobin?

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6. Tatile çıktığında hangisini yapmayı tercih edersin?

7. Hangi mevsimi daha çok seversin?

8. Son olarak baktığında sana en huzurlu hissettiren manzara hangisi?

Viva La Vida

Good Life

Renkli Rüyalar Oteli

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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