Dingo'nun Ahırı Deyiminin 1800'lü Yıllara Uzanan İlginç Hikâyesi Ortaya Çıktı

İstanbul'da atlı tramvay 3 Eylül 1872'de hizmete girdi. O güne kadar şehirde yolculuk, taht-ı revan, tenteli at arabası ya da fayton gibi yalnızca varlıklı kesimin karşılayabildiği araçlarla yapılıyordu. Atlı tramvay bu düzene ucuz bir alternatif getirdi ve halk ilk kez şehir içinde ulaşım için bu kadar geniş bir seçeneğe kavuştu.

Raylar üzerinde ilerleyen vagonları çeken atlardı. Sefer saatleri Azapkapı-Ortaköy hattında sabah 06.30 ile akşam 19.20 arasında işliyordu. Atların her gün aynı güzergâhta yük taşıması ise çok geçmeden ayrı bir sorunu beraberinde getirdi: Hayvanlar yoruluyordu ve yorulan atla sefer yapılamıyordu.