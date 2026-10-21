Dingo'nun Ahırı Deyiminin 1800'lü Yıllara Uzanan İlginç Hikâyesi Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Dingo'nun ahırı mı burası?' sözü, girenin çıkanın belli olmadığı, düzensiz ve kalabalık yerler için günlük dilimize yerleşmiş durumda. Deyimin kökeni 19. yüzyıl İstanbul'una, atlı tramvayların atlarını dinlendiren bir Taksim ahırına ve o ahırın içkiye düşkün Rum sahibine uzanıyor. Anlatıya göre ahır bugünkü Fransız Konsolosluğu'nun yakınında bulunuyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da atlı tramvay dönemi 1872'de başladı ve ulaşım ilk kez geniş bir kesime açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şişhane yokuşunda yorulan atlar, seferler aksamasın diye Taksim'deki ahıra çekiliyordu.
Ahırın sahibi Dingo adlı bir Rum'du ve kafası pek yerinde değildi.
Hat ağı genişledikçe ahırın hâli de, ondan doğan deyim de şehrin dilinde yayıldı.
Ahır bugün yok ama "Dingo'nun ahırı mı burası?" sözü hâlâ kullanılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın