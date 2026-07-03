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Dinçer Güner Uyardı: "Dağları Yerinden Oynatacak Güç Kapıda"

Dinçer Güner Uyardı: "Dağları Yerinden Oynatacak Güç Kapıda"

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 15:31
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Haziran ayında başlayan Merkür retrosu, Jüpiter Aslan transiti derken; Temmuz ayında da gökyüzü bir hayli hareketli! Bu kez sahnede büyük gezegenlerin buluşması ve Ay Düğümleri var. 

Ünlü astrolog Dinçer Güner ise bizi, Mars ile Plüton arasında oluşacak üçgen açının 4 gün sürecek etkisi konusunda uyardı: 'Dağları yerinden oynatacak güç kapıda!' 

İşte, detaylar: 

Kaynak: Twitter / Dinçer Güner

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Ertelediğiniz Ne Varsa Şimdi Tam Zamanı!

Ertelediğiniz Ne Varsa Şimdi Tam Zamanı!

Fiziksel ve zihinsel enerjimizin tavan yapacağını belirten Dinçer Güner, uzun zamandır ertelediğiniz, derinlemesine konsantrasyon gerektiren işleri bitirmek için bu dönemin harika bir fırsat olduğunu vurguluyor. Karmaşık sorunların köküne inmek ve onları kalıcı olarak çözmek artık çok daha kolay olacak.

Dijital Projeler ve İletişim Gücü Öne Çıkıyor

Mars (İkizler) ile Plüton (Kova) arasındaki açının getirdiği enerjiyle başkalarının fikirlerini değiştirmek, satış yapmak, sunum hazırlamak veya kitlelere hitap etmek için muazzam bir destek var. Güner'e göre bu süreçte:

  • İnsanlarla bağlantıya geçmek ve doğru kişileri bir araya getirmek kolaylaşacak.

  • Özellikle dijital projeler, yapay zeka araçlarıyla yapılan çalışmalar ve sosyal medya kampanyaları harika bir ivme kazanacak.

  • Kimin neyi neden söylediğini ve olayların arkasındaki gizli güç dengelerini sezmek çok daha kolay olacak.

Aman Dikkat: Gölge Yönlere Karşı Uyanık Olun!

Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Dinçer Güner, açının gölge yönüyle birlikte bastırılmış öfkelerin, söylenmemiş sözlerin, gizli güç savaşlarının ve zihinsel çekişmelerin de görünür olabileceği konusunda uyarıyor. Bu gücü yıkıcı tartışmalar yerine, hayatınızda kalıcı ve olumlu değişiklikler yapmak için dönüştürücü bir şekilde kullanmak tamamen sizin elinizde! Dikkatli olun!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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