Dinçer Güner Uyardı: "Dağları Yerinden Oynatacak Güç Kapıda"

Haziran ayında başlayan Merkür retrosu, Jüpiter Aslan transiti derken; Temmuz ayında da gökyüzü bir hayli hareketli! Bu kez sahnede büyük gezegenlerin buluşması ve Ay Düğümleri var.

Ünlü astrolog Dinçer Güner ise bizi, Mars ile Plüton arasında oluşacak üçgen açının 4 gün sürecek etkisi konusunda uyardı: 'Dağları yerinden oynatacak güç kapıda!'

İşte, detaylar:

Kaynak: Twitter / Dinçer Güner