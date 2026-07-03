Dinçer Güner Uyardı: "Dağları Yerinden Oynatacak Güç Kapıda"
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Haziran ayında başlayan Merkür retrosu, Jüpiter Aslan transiti derken; Temmuz ayında da gökyüzü bir hayli hareketli! Bu kez sahnede büyük gezegenlerin buluşması ve Ay Düğümleri var.
Ünlü astrolog Dinçer Güner ise bizi, Mars ile Plüton arasında oluşacak üçgen açının 4 gün sürecek etkisi konusunda uyardı: 'Dağları yerinden oynatacak güç kapıda!'
İşte, detaylar:
Kaynak: Twitter / Dinçer Güner
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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