Dilimizde Karşılığı Olmayan Hislerinize Tercüman Olacak 10 Korece Kelime
Dilimizde Karşılığı Olmayan Hislerinize Tercüman Olacak 10 Korece Kelime
Her dilin kendine özgü kelime haznesi var elbette. Bazen kelimelerle ifade etmekte zorlandığımız hislerimizi, kendi dillerine göre sözcüklere döken ülkeler de yok değil. Biz de bugün hislerinize tercüman olacak 10 anlamlı Korece kelimeyi derledik. Keyifli okumalar!
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1. Dapjeongneo 답정너
2. Sareureuk 사르륵
3. Dabdabhae 답답해
4. Ajumma 아줌마
5. Seukinsip 스킨십
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6. Aswium 아쉬움
7. Yeoubi 여우비
8. Danpung 단풍
9. Nunchi 눈치
10. Hyo 효
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