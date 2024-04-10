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Dilimizde Karşılığı Olmayan Hislerinize Tercüman Olacak 10 Korece Kelime

Dilimizde Karşılığı Olmayan Hislerinize Tercüman Olacak 10 Korece Kelime

Güney Kore
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.04.2024 - 15:32

Her dilin kendine özgü kelime haznesi var elbette. Bazen kelimelerle ifade etmekte zorlandığımız hislerimizi, kendi dillerine göre sözcüklere döken ülkeler de yok değil. Biz de bugün hislerinize tercüman olacak 10 anlamlı Korece kelimeyi derledik. Keyifli okumalar!

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1. Dapjeongneo 답정너

1. Dapjeongneo 답정너

Karşımızdaki insanlara kimi zaman gerçeği değil, onun duymak istediklerini söylediğimiz olur ya... Mesela saç kesimini hiç beğenmesek de o bize 'Çirkin mi olmuşum?' dediğinde 'Hayır tabii ki, saçmalama' deriz. İşte bu durum 'Dapjeongneo' olarak betimlenmiş.

2. Sareureuk 사르륵

2. Sareureuk 사르륵

Anlamı o kadar tatlı ki. Kar tanelerinin sabahın ilk ışıklarının vurması ya da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte erimesi, erirken çıkardıkları sesi tanımlıyor.

3. Dabdabhae 답답해

3. Dabdabhae 답답해

Hepimizin boğazında sızı oluşturan o hisse isim koymuşlar. Hayal kırıklığı, istediğin gibi konuşamama ya da özgür bir şekilde hareket edememenin sebep olduğu boğulma hissini anlatıyor bu kelime. Aslında fiziksel olarak dahi hissettiğimiz bu duygunun tanımlanması için meydana gelmiş.

4. Ajumma 아줌마

4. Ajumma 아줌마

Bu aslında bir hitap biçimi. Kore'de orta yaşlı ve evli olan kadınlara 'Ajumma' diye seslenilir.

5. Seukinsip 스킨십

5. Seukinsip 스킨십

Romantizm denince de Kore... Ten temasının içinizde oluşturduğu ve bu sayede başlayan duygusal bağ anlamını taşır.

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6. Aswium 아쉬움

6. Aswium 아쉬움

Hepimizin sık sık içinde bulunduğu o hisse uygun bir kelime. İstediğimiz, hayal ettiğimiz bir şey olmadığı takdirde yaşanılan öfke, keder, pişmanlık, üzüntü ve tatminsizlik gibi tüm olumsuz duyguları aynı anda hissettiğimiz durumu tanımlıyor.

7. Yeoubi 여우비

7. Yeoubi 여우비

İçimizi ısıtan bir kelime daha. Güneşli bir havada yağmurun usul usul yağmasını anlatıyor bu kelime.

8. Danpung 단풍

8. Danpung 단풍

Hayatı romantize ettiğimiz o dönem... Sonbahar ile birlikte ağaç yapraklarının yeşilden tutuncuya döndüğü durumu anlatıyor.

9. Nunchi 눈치

9. Nunchi 눈치

Empat gibi ama değil. Başkalarının ruh hallerini dinleme ve ölçümleme yeteneğine 'nunchi' deniyor. Var mı sizde?

10. Hyo 효

10. Hyo 효

Koreliler'in ailelerine ve kültürlerine ne denli düşkün olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Bu kelime ise çocukların, anne babalarına karşı duydukları sorumluluk duygusu sebebiyle büyüdüklerinde onlara emeklerinin karşılığını geri ödemeleri durumunu anlatıyor.

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