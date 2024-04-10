Dilimizde Karşılığı Olmayan Hislerinize Tercüman Olacak 10 Korece Kelime

Karşımızdaki insanlara kimi zaman gerçeği değil, onun duymak istediklerini söylediğimiz olur ya... Mesela saç kesimini hiç beğenmesek de o bize 'Çirkin mi olmuşum?' dediğinde 'Hayır tabii ki, saçmalama' deriz. İşte bu durum 'Dapjeongneo' olarak betimlenmiş.