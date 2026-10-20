Endgame'den Sonra Bunu Başaran İlk Film Oldu: Örümcek Adam'ın Yeni Macerası 2026 Gişesinin Zirvesine Yerleşti!
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Tom Holland'ın Örümcek Adam kostümünü yeniden giydiği Spider-Man: Brand New Day, yaz aylarında vizyona girdiği günden bu yana gişede durdurulamayan bir yükselişe imza attı. Box Office Mojo'nun güncel verileri, filmin 2026'da sinema salonlarında en çok kazanan yapımlar arasında rakiplerini açık ara geride bıraktığını gösteriyor. Yılın en çok hasılat yapan 10 filmini sıralayan listede ise milyar dolar kulübüne giren beklenmedik isimler de dikkat çekiyor.
Kaynak: Box Office Mojo
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Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland'ın başrolündeki dördüncü Örümcek Adam filmi olarak temmuzda vizyona girdi.
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Örümcek Adam'ın yeni filmi 2,5 milyar dolar barajını Endgame'den bu yana aşan ilk yapım oldu.
Spider-Man'in ardından 2026'nın en çok hasılat yapan filmleri listesinde The Odyssey ikinci sırada.
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