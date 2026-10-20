Endgame'den Sonra Bunu Başaran İlk Film Oldu: Örümcek Adam'ın Yeni Macerası 2026 Gişesinin Zirvesine Yerleşti!

Örümcek Adam'ın açtığı farkın büyüklüğü, yılın geri kalan gişe tablosuna bakıldığında çok daha net anlaşılıyor; Christopher Nolan'ın merakla beklenen destanı The Odyssey bile 1 milyar 789 milyon dolarlık hasılatıyla zirvenin 700 milyon doları aşkın gerisinde kaldı. Box Office Mojo'nun dünya geneli verilerine göre 2026'nın en çok hasılat yapan 10 filmi ve topladıkları hasılat aşağıdaki sıralamayla öne çıkıyor.

1. Spider-Man: Brand New Day – 2 milyar 516 milyon dolar

2. The Odyssey – 1 milyar 789 milyon dolar

3. Toy Story 5 – 1 milyar 149 milyon dolar

4. Michael – 1 milyar 29 milyon dolar

5. The Super Mario Galaxy Movie – 1 milyar 13 milyon dolar

6. Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2) – 693 milyon dolar

7. Project Hail Mary – 684 milyon dolar

8. Pegasus 3 – 656 milyon dolar

9. Minions & Monsters – 527 milyon dolar

10. Obsession – 523 milyon dolar

İlk beşteki filmlerin tamamı milyar dolar barajını aşarken Michael Jackson'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan Michael da bu kulübe giren yapımlar arasında yer aldı. Çin yapımı Pegasus 3'ün ABD'de yalnızca 1,4 milyon dolar toplamasına rağmen sekizinci sıraya yükselmesi ise listenin en şaşırtıcı detaylarından biri oldu. Yıl sonuna kadar vizyona girecek yeni filmlerle sıralamanın alt basamakları değişebilir, ancak zirvedeki Örümcek Adam'a yetişmek şimdilik pek mümkün görünmüyor.