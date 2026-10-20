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Endgame'den Sonra Bunu Başaran İlk Film Oldu: Örümcek Adam'ın Yeni Macerası 2026 Gişesinin Zirvesine Yerleşti!

Endgame'den Sonra Bunu Başaran İlk Film Oldu: Örümcek Adam'ın Yeni Macerası 2026 Gişesinin Zirvesine Yerleşti!

Sinema
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
20.10.2026 - 11:18 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 11:21
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Tom Holland'ın Örümcek Adam kostümünü yeniden giydiği Spider-Man: Brand New Day, yaz aylarında vizyona girdiği günden bu yana gişede durdurulamayan bir yükselişe imza attı. Box Office Mojo'nun güncel verileri, filmin 2026'da sinema salonlarında en çok kazanan yapımlar arasında rakiplerini açık ara geride bıraktığını gösteriyor. Yılın en çok hasılat yapan 10 filmini sıralayan listede ise milyar dolar kulübüne giren beklenmedik isimler de dikkat çekiyor.

Kaynak: Box Office Mojo

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland'ın başrolündeki dördüncü Örümcek Adam filmi olarak temmuzda vizyona girdi.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland'ın başrolündeki dördüncü Örümcek Adam filmi olarak temmuzda vizyona girdi.

Marvel ve Sony ortaklığıyla çekilen film, 2021'de gişeyi sarsan No Way Home'un dört yıl sonrasında geçiyor ve Doktor Strange'in büyüsüyle herkesin hafızasından silinen Peter Parker'ın New York'u tek başına koruma çabasını anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Shang-Chi'den tanıdığımız Destin Daniel Cretton'ın oturduğu yapımda Zendaya ve Jacob Batalon yeniden Holland'a eşlik ederken, kadroya Sadie Sink, Punisher rolüyle Jon Bernthal ve Yelena'yı canlandıran Florence Pugh gibi merakla beklenen isimler de katıldı. Hayranların aylardır konuştuğu bu kadro, 27 Temmuz'da Hollywood'daki Dolby Theatre'da düzenlenen galayla ilk kez seyirci karşısına çıktı. 31 Temmuz'da ABD'de vizyona giren filmin 225 milyon dolarlık bütçesini kısa sürede katlayacağı ise daha ilk hafta sonundan belli oldu.

Örümcek Adam'ın yeni filmi 2,5 milyar dolar barajını Endgame'den bu yana aşan ilk yapım oldu.

Örümcek Adam'ın yeni filmi 2,5 milyar dolar barajını Endgame'den bu yana aşan ilk yapım oldu.

Gösterimin ilk hafta sonunda yalnızca ABD ve Kanada'dan 360 milyon dolar toplayan film, Avengers: Endgame'in 357,1 milyon dolarlık açılış rekorunu geride bırakarak sinema tarihine geçti ve dünya genelindeki 932 milyon dolarlık açılışıyla da yine Endgame'in hemen ardından ikinci sıraya yerleşti. Box Office Mojo verilerine göre toplam hasılatı 2 milyar 516 milyon dolara ulaşan yapım, bu rakamla Avengers: Endgame ve Avatar'ın ardından tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi unvanını aldı. Bu başarıyla Brand New Day, hem en çok kazanan Örümcek Adam filmi hem de Sony'nin tarihindeki en yüksek hasılatlı yapım olarak kayıtlara geçti. Salonlardaki serüveni sürerken film 6 Ekim'de ABD'de Prime Video ve Apple TV gibi dijital mağazalarda satın alma ve kiralama seçeneğiyle izleyiciye sunuldu. Spider-Man: Brand New Day'in hangi platformda abonelikle yayınlanacağı merak edilse de Sony'nin yayın anlaşması gereği filmin önce Netflix'e gelmesi bekleniyor, ancak bunun için henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Spider-Man'in ardından 2026'nın en çok hasılat yapan filmleri listesinde The Odyssey ikinci sırada.

Spider-Man'in ardından 2026'nın en çok hasılat yapan filmleri listesinde The Odyssey ikinci sırada.

Örümcek Adam'ın açtığı farkın büyüklüğü, yılın geri kalan gişe tablosuna bakıldığında çok daha net anlaşılıyor; Christopher Nolan'ın merakla beklenen destanı The Odyssey bile 1 milyar 789 milyon dolarlık hasılatıyla zirvenin 700 milyon doları aşkın gerisinde kaldı. Box Office Mojo'nun dünya geneli verilerine göre 2026'nın en çok hasılat yapan 10 filmi ve topladıkları hasılat aşağıdaki sıralamayla öne çıkıyor.

1. Spider-Man: Brand New Day – 2 milyar 516 milyon dolar

2. The Odyssey – 1 milyar 789 milyon dolar

3. Toy Story 5 – 1 milyar 149 milyon dolar

4. Michael – 1 milyar 29 milyon dolar

5. The Super Mario Galaxy Movie – 1 milyar 13 milyon dolar

6. Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2) – 693 milyon dolar

7. Project Hail Mary – 684 milyon dolar

8. Pegasus 3 – 656 milyon dolar

9. Minions & Monsters – 527 milyon dolar

10. Obsession – 523 milyon dolar

İlk beşteki filmlerin tamamı milyar dolar barajını aşarken Michael Jackson'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan Michael da bu kulübe giren yapımlar arasında yer aldı. Çin yapımı Pegasus 3'ün ABD'de yalnızca 1,4 milyon dolar toplamasına rağmen sekizinci sıraya yükselmesi ise listenin en şaşırtıcı detaylarından biri oldu. Yıl sonuna kadar vizyona girecek yeni filmlerle sıralamanın alt basamakları değişebilir, ancak zirvedeki Örümcek Adam'a yetişmek şimdilik pek mümkün görünmüyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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