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Budapeşte: Tarihin İçinde Bir Yolculuk

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Yakup Demir
Yakup Demir - Onedio Üyesi
20.10.2026 - 11:16
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Bir seyahat sever ve gezgin olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bazı şehirler tarihi sadece müzelerinde saklamaz, doğrudan yüzünüze çarpar. Budapeşte de o şehirlerden biri. Tarihin nerelerden kopup buralara yürüdüğünü hissetmek, bu şehri sadece “görmek” değil, iliklerinize kadar “yaşamak” anlamına geliyor. Gelin, Avrupa'nın kalbindeki bu muazzam coğrafyanın kodlarını birlikte çözelim.

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İki Farklı Ruh, Tek Bir Beden: Buda ve Peşte

İki Farklı Ruh, Tek Bir Beden: Buda ve Peşte

Öncelikle şu isim meselesini halledelim. Budapeşte, aslında asırlar boyunca birbirine bakıp da kavuşamayan iki ayrı şehrin, Tuna Nehri’nin gizemli sularının iki yakasında birleşmiş hâlidir. Nehrin batısında yükselen, saraylara ve soylulara ev sahipliği yapan sessiz ve asil Buda ile doğuda uzanan, tüccarların, hareketin ve bitmek bilmeyen bir dinamizmin merkezi olan Peşte… Bu iki zıt karakter, efsanevi Zincirli Köprü başta olmak üzere, Tuna’nın üzerine bir gerdanlık gibi dizilen köprülerle 1873’te birleşti. Suyu ve taşı ustalıkla harmanlayan bu birleşme, Budapeşte’yi bugün Avrupa’da yansıması çok güçlü, eşsiz bir başkent hâline getirdi.

Budapeşte’ye Hangi Aylarda Gitmeli? İdeal Zamanlama

Budapeşte’yi üç ayrı mevsimde ziyaret ettim. Budapeşte, karasal iklimin hüküm sürdüğü bir şehir; bu yüzden seyahat takviminizi doğru belirlemek çok önemli.

  • En İdeal Dönem (Mayıs–Haziran ve Eylül–Ekim): İlkbahar sonu ve sonbahar başları, şehri adımlamak için en mükemmel zamanlardır.

  • Kış Masalı Sevenler İçin (Aralık): Soğuk havayı dert etmiyorsanız aralık ayı, Avrupa’nın en iyi Noel pazarlarından bazılarına (özellikle Vörösmarty Meydanı ve St. Stephen Bazilikası önü) sahne olur. Dışarıda lapa lapa kar yağarken açık hava termal havuzlarında sıcak suyun keyfini çıkarmak da kış aylarına özgü eşsiz bir deneyimdir.

  • Temmuz ve Ağustos: Yaz ortası, hem sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere çıkabildiği hem de turist kalabalığının zirve yaptığı bir dönemdir. Mecbur kalmadıkça bahar aylarını tercih etmek, daha konforlu bir gezi olur kanaatindeyim.

Gezi Otobüsündeki O Buruk An…

Gezi Otobüsündeki O Buruk An…

Macar ovası, tarih boyunca medeniyetlerin geçiş güzergâhı oldu. Ancak biz Türkler için Budapeşte’nin, bilhassa da 150 yılı aşkın süren Osmanlı hâkimiyetinin bıraktığı izlerin yeri apayrıdır. Şehirde gezerken o tanıdık hamam kültürünün, termal kaynakların kokusunu alırsınız.

Fakat dürüst olmalıyım; bir gezi otobüsünde şehri turlarken kulaklıktan yankılanan o turistik rehber kaydı canımı epey sıktı. “Türklerden kaçmak için buraya sığınanlar vardı” minvalindeki o paragrafın, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin zihnine tek taraflı bir tarihî gerçeklik gibi kazınması ağrıma gitti.

Tarih, turistik bir şova dönüştürülürken bazen hakikatler incitiliyor. Belki de Dışişleri Bakanlığımızın veya kültürel ataşeliklerimizin, bu tür tek taraflı turistik anlatımlara diplomatik ve kültürel bir müdahalede bulunması gerekiyor.

Adım Adım Budapeşte: Nereleri Görmeli?

Adım Adım Budapeşte: Nereleri Görmeli?

Bu şehri hakkıyla yaşamak için en az üç gününüzü ayırmanız şart. İşte rotanızda mutlaka olması gereken o çarpıcı duraklar:

  • Parlamento Binası (Országház): Tuna’nın Peşte kıyısında tüm ihtişamıyla yükselen bu devasa neo-Gotik yapı, sadece Macaristan’ın değil, Avrupa’nın en ikonik binalarından biri. Akşam ışıklandırması altındaki yansıması tek kelimeyle büyüleyici.

  • Buda Kalesi (Budavári Palota): Şehrin soylu yüzü. Tepeye fünikülerle çıkıp tarihî Arnavut kaldırımlı sokaklarda kaybolabilir ve Peşte’nin düzlüklerine yukarıdan bakabilirsiniz.

  • Balıkçı Tabyası (Halászbástya) ve Matthias Kilisesi: Yedi Macar kabilesini temsil eden masalsı yedi kulesiyle Budapeşte’nin en iyi fotoğraf noktalarından biri. Beyaz taş mimarisi ve hemen yanındaki renkli çatılı Matthias Kilisesi muazzam bir uyum içinde.

  • Zincirli Köprü (Széchenyi Lánchíd): Buda ve Peşte’yi birbirine bağlayan o ilk efsanevi köprü. Aslan heykellerinin arasından geçerek iki yaka arasında yürümek, bu şehrin ritüellerindendir. Bu köprüde yürüyüşü o kadar beğendik ki kaldığımız üç gün boyunca aynı köprüyü her gün kullandık.

  • Kahramanlar Meydanı (Hősök tere) ve Şehir Parkı: Macar tarihinin en önemli figürlerinin heykellerini barındıran bu devasa meydan, görkemiyle saygı uyandırıyor. Széchenyi ve Gellért Hamamları: Şehrin meydanlarına yayılan, yerin altından kaynayan o şifalı termal sular şehrin ruhunu yıkıyor. 

  • Gellért Tepesi ve Citadella: Şehri tam anlamıyla kuşbakışı izlemek istiyorsanız tırmanmanız gereken tepe burası. Özgürlük Heykeli’nin bulunduğu bu nokta, en iyi panoramik manzaralardan birini sunuyor.

  • Büyük Merkez Pazar (Nagy Vásárcsarnok): Yerel halkın arasına karışmak, renkli tezgâhlarda Macar kültürünü solumak için ideal. Kırmızı biber (paprika) zincirleri ve yöresel ürünlerle dolu.

  • St. Stephen Bazilikası: Şehrin en büyük kilisesi. 364 basamakla kubbesine çıkıp şehri bir de buradan izleyebilirsiniz.

  • Gül Baba Türbesi: Türk izlerini arayanlar için Buda yakasında, muazzam bir gül bahçesinin içindeki ecdat yadigârı bir mekân. Oldukça bakımlı ve huzur verici bir nokta.

  • Harabe Barlar (Ruin Pubs – Szimpla Kert): Terk edilmiş tarihî binaların avlularında yeşeren, kendine has bohem dekorasyonuyla dünyaca ünlü bir sosyalleşme kültürü.

Ateş, Lezzet ve Kurallar

Budapeşte, örf ve âdetlerine sıkı sıkıya bağlı bir şehir. Bir restoranın önünden geçerken aniden karşınıza çıkan ateşli veya kılıçlı geleneksel animasyonlar, bu aidiyetin en canlı göstergesi. Konumu itibarıyla tam bir kavşak noktası olan şehir, pandemi öncesine kıyasla artan küresel enflasyon baskısından etkilenmiş olsa da hâlâ erişilebilir.

Gitmeden önce kulağınıza küpe olması gereken birkaç küçük uyarı:

Toplu taşıma kullanacaksanız biletinizi sarı makinelerde mutlaka okutun; sivil denetmenlerin gözünün yaşına bakmadan kestiği yüksek cezalarla tatilinizi zehir etmeyin.

1848 devriminden kalan tarihî bir yas geleneği nedeniyle Macarların yanında içecek kadehlerinizi tokuşturmayın.

Şehir merkezindeki döviz bürolarının “0 komisyon” tabelalarının ardında gizlenen düşük kurlara karşı da uyanık olun.

Tarihi yerinde okumak ve Tuna’nın iki yakasındaki bu muazzam birleşimi kendi gözlerinizle görmek için Budapeşte kesinlikle rotanızda olmalı.

Çok sevdiğim ve Hayatımızın her anında kullanmamız gereken bir Macar atasözüyle bu hafta da vedalaşalım diyorum:

“Aki mer, az nyer.”

Türkçesi: “Cesaret eden kazanır.”

İyi seyahatler.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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