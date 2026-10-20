Budapeşte: Tarihin İçinde Bir Yolculuk

Bu şehri hakkıyla yaşamak için en az üç gününüzü ayırmanız şart. İşte rotanızda mutlaka olması gereken o çarpıcı duraklar:
Parlamento Binası (Országház): Tuna’nın Peşte kıyısında tüm ihtişamıyla yükselen bu devasa neo-Gotik yapı, sadece Macaristan’ın değil, Avrupa’nın en ikonik binalarından biri. Akşam ışıklandırması altındaki yansıması tek kelimeyle büyüleyici.
Buda Kalesi (Budavári Palota): Şehrin soylu yüzü. Tepeye fünikülerle çıkıp tarihî Arnavut kaldırımlı sokaklarda kaybolabilir ve Peşte’nin düzlüklerine yukarıdan bakabilirsiniz.
Balıkçı Tabyası (Halászbástya) ve Matthias Kilisesi: Yedi Macar kabilesini temsil eden masalsı yedi kulesiyle Budapeşte’nin en iyi fotoğraf noktalarından biri. Beyaz taş mimarisi ve hemen yanındaki renkli çatılı Matthias Kilisesi muazzam bir uyum içinde.
Zincirli Köprü (Széchenyi Lánchíd): Buda ve Peşte’yi birbirine bağlayan o ilk efsanevi köprü. Aslan heykellerinin arasından geçerek iki yaka arasında yürümek, bu şehrin ritüellerindendir. Bu köprüde yürüyüşü o kadar beğendik ki kaldığımız üç gün boyunca aynı köprüyü her gün kullandık.
Kahramanlar Meydanı (Hősök tere) ve Şehir Parkı: Macar tarihinin en önemli figürlerinin heykellerini barındıran bu devasa meydan, görkemiyle saygı uyandırıyor. Széchenyi ve Gellért Hamamları: Şehrin meydanlarına yayılan, yerin altından kaynayan o şifalı termal sular şehrin ruhunu yıkıyor.
Gellért Tepesi ve Citadella: Şehri tam anlamıyla kuşbakışı izlemek istiyorsanız tırmanmanız gereken tepe burası. Özgürlük Heykeli’nin bulunduğu bu nokta, en iyi panoramik manzaralardan birini sunuyor.
Büyük Merkez Pazar (Nagy Vásárcsarnok): Yerel halkın arasına karışmak, renkli tezgâhlarda Macar kültürünü solumak için ideal. Kırmızı biber (paprika) zincirleri ve yöresel ürünlerle dolu.
St. Stephen Bazilikası: Şehrin en büyük kilisesi. 364 basamakla kubbesine çıkıp şehri bir de buradan izleyebilirsiniz.
Gül Baba Türbesi: Türk izlerini arayanlar için Buda yakasında, muazzam bir gül bahçesinin içindeki ecdat yadigârı bir mekân. Oldukça bakımlı ve huzur verici bir nokta.
Harabe Barlar (Ruin Pubs – Szimpla Kert): Terk edilmiş tarihî binaların avlularında yeşeren, kendine has bohem dekorasyonuyla dünyaca ünlü bir sosyalleşme kültürü.
Ateş, Lezzet ve Kurallar
Budapeşte, örf ve âdetlerine sıkı sıkıya bağlı bir şehir. Bir restoranın önünden geçerken aniden karşınıza çıkan ateşli veya kılıçlı geleneksel animasyonlar, bu aidiyetin en canlı göstergesi. Konumu itibarıyla tam bir kavşak noktası olan şehir, pandemi öncesine kıyasla artan küresel enflasyon baskısından etkilenmiş olsa da hâlâ erişilebilir.
Gitmeden önce kulağınıza küpe olması gereken birkaç küçük uyarı:
Toplu taşıma kullanacaksanız biletinizi sarı makinelerde mutlaka okutun; sivil denetmenlerin gözünün yaşına bakmadan kestiği yüksek cezalarla tatilinizi zehir etmeyin.
1848 devriminden kalan tarihî bir yas geleneği nedeniyle Macarların yanında içecek kadehlerinizi tokuşturmayın.
Şehir merkezindeki döviz bürolarının “0 komisyon” tabelalarının ardında gizlenen düşük kurlara karşı da uyanık olun.
Tarihi yerinde okumak ve Tuna’nın iki yakasındaki bu muazzam birleşimi kendi gözlerinizle görmek için Budapeşte kesinlikle rotanızda olmalı.
Çok sevdiğim ve Hayatımızın her anında kullanmamız gereken bir Macar atasözüyle bu hafta da vedalaşalım diyorum:
“Aki mer, az nyer.”
Türkçesi: “Cesaret eden kazanır.”
İyi seyahatler.