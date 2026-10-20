Budapeşte: Tarihin İçinde Bir Yolculuk

Öncelikle şu isim meselesini halledelim. Budapeşte, aslında asırlar boyunca birbirine bakıp da kavuşamayan iki ayrı şehrin, Tuna Nehri’nin gizemli sularının iki yakasında birleşmiş hâlidir. Nehrin batısında yükselen, saraylara ve soylulara ev sahipliği yapan sessiz ve asil Buda ile doğuda uzanan, tüccarların, hareketin ve bitmek bilmeyen bir dinamizmin merkezi olan Peşte… Bu iki zıt karakter, efsanevi Zincirli Köprü başta olmak üzere, Tuna’nın üzerine bir gerdanlık gibi dizilen köprülerle 1873’te birleşti. Suyu ve taşı ustalıkla harmanlayan bu birleşme, Budapeşte’yi bugün Avrupa’da yansıması çok güçlü, eşsiz bir başkent hâline getirdi.

Budapeşte’ye Hangi Aylarda Gitmeli? İdeal Zamanlama

Budapeşte’yi üç ayrı mevsimde ziyaret ettim. Budapeşte, karasal iklimin hüküm sürdüğü bir şehir; bu yüzden seyahat takviminizi doğru belirlemek çok önemli.