Dilber misin Azem mi?

Dilber'in dışa vurduğundan çok daha fazlası olduğunu sen de fark etmişsindir. Onun içinde taşıdığı yükleri, başkalarının ona yol göstermeyişi ve geçmişinde yaşadığı zorlukları gizlemek için inşa ettiği duvarları sen de kendinde bulabilirsin. Aslında onun gibi senin de birilerinin elinden tutmasına, sana yol göstermesine ihtiyacın olduğunu ve bununla birlikte başarıya ulaşabileceğini biliyorsun.

Ayrıca, senin de inanılmaz bir vurdumduymazlığın olduğunu söylememiz gerekiyor. Yanında adeta bir bomba patlasa, dünya başına yıkılsa bile en ufak bir çöpün bile zarar görmeyeceğini biliyorsun. Çünkü artık hayatta senin için en önemli olanın kendin olduğunu fark etmiş durumdasın. Ancak, karşına çıkan en ufak bir iyi niyet karşısında hemen savunmalarını indiriyor, kalbini açıyorsun. İşte bu yüzden insanlar seni biraz uçarı bulabiliyor.

Fakat bu durum senin eğlenceli yönünü göstermekten çekinmene engel olmuyor. Evet, esprilerin biraz karmaşık ve anlaşılmaz olabilir ama bu seni durdurmuyor. Çünkü aslında sen kendine çok güldüğünü biliyorsun. Peki, söyle bakalım, hayatında başka neler var? Belki bir evin, belki bir barkın?