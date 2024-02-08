Dilber misin Azem mi?
Dilber misin Azem mi?
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri ortalığı resmen kasıp kavurdu. Diziyi izlerken karakterlerin yerinde olsak nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi düşünmeden edemiyoruz elbette. Ama peki sen aslında hangi karaktersin? Azem misin, Dilber mi?
Hadi teste!
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Öncelikle bize cinsiyetini söyler misin?
Bir de yaşını öğrenelim.
Bu içeceklerden birini seç bakalım. Hangisini tercih edersin?
Alıngan mısın?
Sana yalan söylendiğini anladığında nasıl tepki verirsin?
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Önyargılı mısındır? İnsanları giyimine, işine, hareketlerine göre tanımadan önce yargılar mısın yani?
Senin için huzurlu bir günün tanımı hangisidir?
İnsanların yanlışlarını düzeltmek gibi huyların var mıdır?
Peki sen yol gösterici misin, yol gösterilmeye ihtiyacı olan mı?
Peki son soru; sevdiklerin için yapacaklarının bir sınırı var mıdır?
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Senin evin barkın var mı bilemem ama Dilber'sin!
Ne demiş şair? Bilemiyoruz işte onu sen söyleyeceksin, tıpkı bir Azem'sin çünkü!
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