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Dilber misin Azem mi?

Dilber misin Azem mi?

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.02.2024 - 18:16

Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri ortalığı resmen kasıp kavurdu. Diziyi izlerken karakterlerin yerinde olsak nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi düşünmeden edemiyoruz elbette. Ama peki sen aslında hangi karaktersin? Azem misin, Dilber mi? 

Hadi teste!

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Öncelikle bize cinsiyetini söyler misin?

Bir de yaşını öğrenelim.

Bu içeceklerden birini seç bakalım. Hangisini tercih edersin?

Alıngan mısın?

Sana yalan söylendiğini anladığında nasıl tepki verirsin?

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Önyargılı mısındır? İnsanları giyimine, işine, hareketlerine göre tanımadan önce yargılar mısın yani?

Senin için huzurlu bir günün tanımı hangisidir?

Senin için huzurlu bir günün tanımı hangisidir?

İnsanların yanlışlarını düzeltmek gibi huyların var mıdır?

Peki sen yol gösterici misin, yol gösterilmeye ihtiyacı olan mı?

Peki sen yol gösterici misin, yol gösterilmeye ihtiyacı olan mı?

Peki son soru; sevdiklerin için yapacaklarının bir sınırı var mıdır?

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Senin evin barkın var mı bilemem ama Dilber'sin!

Senin evin barkın var mı bilemem ama Dilber'sin!

Dilber'in dışa vurduğundan çok daha fazlası olduğunu sen de fark etmişsindir. Onun içinde taşıdığı yükleri, başkalarının ona yol göstermeyişi ve geçmişinde yaşadığı zorlukları gizlemek için inşa ettiği duvarları sen de kendinde bulabilirsin. Aslında onun gibi senin de birilerinin elinden tutmasına, sana yol göstermesine ihtiyacın olduğunu ve bununla birlikte başarıya ulaşabileceğini biliyorsun.

Ayrıca, senin de inanılmaz bir vurdumduymazlığın olduğunu söylememiz gerekiyor. Yanında adeta bir bomba patlasa, dünya başına yıkılsa bile en ufak bir çöpün bile zarar görmeyeceğini biliyorsun. Çünkü artık hayatta senin için en önemli olanın kendin olduğunu fark etmiş durumdasın. Ancak, karşına çıkan en ufak bir iyi niyet karşısında hemen savunmalarını indiriyor, kalbini açıyorsun. İşte bu yüzden insanlar seni biraz uçarı bulabiliyor.

Fakat bu durum senin eğlenceli yönünü göstermekten çekinmene engel olmuyor. Evet, esprilerin biraz karmaşık ve anlaşılmaz olabilir ama bu seni durdurmuyor. Çünkü aslında sen kendine çok güldüğünü biliyorsun. Peki, söyle bakalım, hayatında başka neler var? Belki bir evin, belki bir barkın?

Ne demiş şair? Bilemiyoruz işte onu sen söyleyeceksin, tıpkı bir Azem'sin çünkü!

Ne demiş şair? Bilemiyoruz işte onu sen söyleyeceksin, tıpkı bir Azem'sin çünkü!

Düşüncelerin labirentinde kaybolmuş gibi hissetmiyor musun? Tüm dünyanın ağırlığını omuzlarında taşıyor gibi görünüyorsun. O kadar empati yapabiliyorsun ki, başkasının dertleri bile seninmiş gibi hissediyorsun. Ama belki de biraz hız kesmeli ve hayatın hızına yetişmek için debelenmek yerine, onun sana doğal akışıyla gelmesini beklemelisin. Tahammül seviyenin oldukça düşük olduğunu fark ediyorum, buna karşı çıkmaya çalışma. İnsanların karmaşasına artık dayanacak gücün kalmamış gibi görünüyor. Ancak söz konusu sevdiklerin olunca, tüm bu karmaşa bir anda duruyor. Onlar için yapamayacağın hiçbir şey yok. Evet, gerçekten hiçbir şey. Aynı zamanda takıntıların da seni esir almış durumda. Hayatı romantize etmeyi sevdiğini görüyorum. Hayatın bu kadar ciddiye alınıp alınmaması tartışılır ama, belki de sen başkalarının sorunlarından çok kendi sorunlarına odaklanmalısın.

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